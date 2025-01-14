9 ошибок в приготовлении печенья, которые легко испортят выпечку

Домашнее печенье - любимое лакомство для многих, которое требует времени для приготовления. Однако некоторые ошибки во время приготовления приводят к разочарованию - пересушенным коржикам или липкой массе.

О том, какие действия ошибки при выпекании испортят вкус печенья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Евгена Клопотенко.

Неправильное масло

Жир играет главную роль в выпечке, он обеспечивает идеальный вкус и текстуру. Поэтому не стоит заменять сливочное масло на спред или маргарин - это может сделать печенье невкусным или даже испортить его.

К тому же лучше заранее достать масло из холодильника (примерно за час), чтобы оно было пластичным. Или можно натереть масло на крупной терке и оставить на несколько минут.

Тогда ингредиенты гораздо легче смешиваются. В то же время масло не должно растопиться в жидкость.

Замена ингредиентов без причины

Изменение количества ингредиентов или замена продукта - рискованный шаг для приготовления выпечки. Благодаря четким пропорциям жиры, сахар, разрыхлители, яйца и мука вступают во взаимодействие, которое определяет внешний вид и вкус выпечки.

Поэтому не стоит заменять пшеничную муку на гречневую, увеличивать или уменьшать количество ингредиентов. В этом случае лучше поискать другой рецепт.

Использование продуктов после срока годности

Некоторые испорченные ингредиенты, например, пищевая сода или разрыхлитель, теряют свои свойства. Другие, как яйца, могут увеличить риск пищевых отравлений. Поэтому для приготовления выпечки, как и для любого блюда, необходимо использовать только свежие продукты.

Смешивание всех ингредиентов сразу

Хотя взбивание сахара с яйцами или с маслом отдельно от сухих ингредиентов кажется пустой тратой времени, эти процессы являются важным этапом приготовления вкусной выпечки. Благодаря этому печенье приобретает свою форму и текстуру.

Неточное измерение ингредиентов

Хотя с опытом можно готовить без рецепта, измеряя ингредиенты "на глаз", для начала лучше использовать кухонные весы и мерные стаканы. Это упростит приготовление выпечки и обеспечит надежный вкусный результат.

Неточное измерение ингредиентов - частая ошибка в приготовлении выпечки (иллюстративное фото: Freepik)

Неправильная подготовка формы

Выпечка нередко пригорает и прилипает к противню, если не застелить форму пергаментом или не смазать маслом. Вариантов много, однако лучше использовать способ, указанный в рецепте.

Выпекание печенья из только что готового теста

Не стоит ставить тесто в духовку из только что замешанного теста. В этом случае печенье может потерять форму или прилипнуть к противню. Чтобы предотвратить это, рекомендуют до выпекания поставить тесто в холодильник на полчаса.

Не проверять печенье во время выпекания

Несмотря на необходимость соблюдения количества ингредиентов, время выпекания важно выбирать в соответствии с особенностями духовки. Ведь температура, указанная на датчике прибора, крайне редко бывает точной - внутри духовки она может быть значительно ниже или выше.

Поэтому стоит ориентироваться не на указанное в рецепте время выпекания, а на состояние выпечки. Например, если печенье нужно выпекать 15 минут, советуют проверить его состояние уже через 8 минут.

Также можно сначала испечь небольшое количество печенья, чтобы подобрать точное время выпекания в соответствии с духовкой.

Не ждать охлаждения выпечки

Теплое печенье довольно хрупкое и обычно слипается между собой. Поэтому прежде чем перекладывать вкусности в контейнер или на тарелку, следует подождать полного охлаждения выпечки до комнатной температуры.