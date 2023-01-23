ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Высокое давление может быть бессимптомным: как распознать артериальную гипертензию

Новина українською →
Понедельник 23 января 2023 16:01
Высокое давление может быть бессимптомным: как распознать артериальную гипертензию Как распознать артериальную гипертензию (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Повышение давления можно увидеть на тонометре, при этом не ощущая особых изменений в организме. Но состояние, когда постоянное АД 140/90 и выше - опасно, ведь с ним растет риск инсульта, инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, аневризмы аорты и т. д.

Какие "звоночки" могут сигнализировать, что с давлением не все хорошо, в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.

Какие симптомы артериальной гипертензии (АГ)

В действительности в большинстве случаев АГ (постоянное давление 140/90 и выше) проходит бессимптомно. Поэтому кардиолог советует каждому измерять давление по крайней мере 1 раз в 3 месяца.

Но свои "сигналы" у гипертензии есть:

  • головные боли, особенно в зоне затылка (далеко не у всех);
  • удушье, общая слабость, вплоть до потери сознания;
  • звон в ушах;
  • ухудшение зрения;
  • повышенное сердцебиение;
  • боль в груди;
  • кровотечение из носа.

Частые причины повышенного давления:

  • стресс;
  • нездоровый образ жизни;
  • избыточный вес;
  • наследственность;
  • много соли в рационе;
  • отсутствие физической активности

Что делать с артериальной гипертензией

По словам врача, артериальная гипертензия - хроническое заболевание, которое повестью вылечить нельзя.

"Поэтому беспокойтесь о себе: побольше двигайтесь, избегайте вредных привычек, снизьте потребление соли и добавьте в рацион продукты с калием, магнием", - отметила медик.

Раньше мы писали, почему "рабочего давления" не существует. И какие показатели считаются нормальными для всех возрастов и состояний.

Кроме того, читайте, какой тонометр лучше - автоматический или механический.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье давление