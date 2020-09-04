Все висне: у ПриватБанку стався збій

В Приватбанку відбувся збій (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці скаржаться на перебої в роботі сайту і додатків Приватбанку

Клієнти ПриватБанку скаржаться на проблеми в роботі онлайн-банкінгу, а також в сайті фінансової організації. Проблеми у користувачів зафіксували у першій половині дня в п'ятницю, 4 вересня.

Як розповіли клієнти ПриватБанку у коментарі для видання OBOZREVATEL, протягом деякого часу був заблокований доступ до онлайн-банкінгу, зі збоями працював додаток, а також були проблеми на сайті банку.

"З комп'ютеру не можу зайти, додаток дуже довго висне" – скаржаться користувачі.

Як пояснили в пресслужбі банку, проблема дійсно була, але її вже усунули. Був збій системи на кілька хвилин і її його ліквідували, перезапустивши сервіс. Однак клієнти стверджують, що і після перезапуску системи проблема була усунена не у всіх користувачів. У банку пояснити не можуть, що відбувається.

У соціальних мережах користувачі також скаржаться на те, що онлайн-банкінг, додаток і сайт працюють з серйозними перебоями, довго завантажуються і виснуть.

Скріншоти

Варто відзначити, що після перезавантаження всієї системи, проблеми спостерігаються не у всіх користувачів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ПриватБанк потрапив у грандіозний скандал через крадіжку грошей з карт користувачів.

А також ми розповідали про те, що на ПриватБанк обурилися клієнти через зниження кредитних лімітів.