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Вышгород погрузился в темноту. Когда появится свет – никто не знает

Фото: Вышгород остался без света на неопределенное время (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Вышгород в Киевской области обесточен из-за ракетных обстрелов 31 октября. По предварительной информации, электричество в домах не появится в ближайшие сутки.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Вышгород оперативный" со ссылкой на ДТЕК.

Электроэнергия в Вышгороде из-за ракетных ударов не появится ни сегодня, 31 октября, ни, скорее всего, завтра - 1 ноября.

"Друзья, по предварительной информации электроэнергия сегодня в городе не появится. И до завтрашнего вечера также. Службы ДТЕК работают над решением этой проблемы, но пока имеем такой неутешительный прогноз", - сказано в сообщении.

Похожая ситуация сложилась и в Броварском районе Киевской области. В ДТЕК предупредили, что с 22:00 - 22:30 возможно отключение света на неопределенное время.

Напомним, утро 31 октября Россия нанесла ракетные удары по многим областям Украины. Известно, что после обстрелов была частично обесточена Киевская область и часть столицы. Также отсутствовала мобильная связь и были перебои с водой.

Ближе к вечеру подачу электроэнергии удалось восстановить частично - через резервную схему питания подключили 85% абонентов. Еще более 40 тысяч семей остается без света в Киевской области.

Ремонт повреждений осложняется еще и тем, что заканчивается запас оборудования. Как сообщил исполнительный директор ДТЕК Дмитрий Сахарук, запас оборудования со складов был использован после предыдущих атак.

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух враждебных "волн атак", которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионами долларов. Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков", - сказал Сахарук.

Кстати, ранее мы сообщали о том, где будут выключать электроэнергию сегодня вечером.

А также рассказывали о том, что Украина получит помощь от 12 стран, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру.

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відключеня світлаДТЭК