Вышгород погрузился в темноту. Когда появится свет – никто не знает

Электроэнергия в Вышгороде из-за ракетных ударов не появится ни сегодня, 31 октября, ни, скорее всего, завтра - 1 ноября.

"Друзья, по предварительной информации электроэнергия сегодня в городе не появится. И до завтрашнего вечера также. Службы ДТЕК работают над решением этой проблемы, но пока имеем такой неутешительный прогноз", - сказано в сообщении.

Похожая ситуация сложилась и в Броварском районе Киевской области. В ДТЕК предупредили, что с 22:00 - 22:30 возможно отключение света на неопределенное время.

Напомним, утро 31 октября Россия нанесла ракетные удары по многим областям Украины. Известно, что после обстрелов была частично обесточена Киевская область и часть столицы. Также отсутствовала мобильная связь и были перебои с водой.

Ближе к вечеру подачу электроэнергии удалось восстановить частично - через резервную схему питания подключили 85% абонентов. Еще более 40 тысяч семей остается без света в Киевской области.

Ремонт повреждений осложняется еще и тем, что заканчивается запас оборудования. Как сообщил исполнительный директор ДТЕК Дмитрий Сахарук, запас оборудования со складов был использован после предыдущих атак.

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух враждебных "волн атак", которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионами долларов. Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков", - сказал Сахарук.