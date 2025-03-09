Выше только космос. 8 самых дорогих вещей, которые существуют на этой планете

Самые дорогие вещи в мире - что скрывает это понятие? Знаете ли вы, что невероятную цену могут иметь не только предметы роскоши, но и многое другое?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает со ссылкой на издание How Stuff Works о 8 вещах, цена которых превышает все наши представления о "дорого и много".
В Монако, знаменитом французском княжестве, известном своим роскошным образом жизни, цена квадратного метра недвижимости достигает 5,250 долларов. Но есть одно место, где недвижимость еще дороже: парковка в Гонконге. В 2021 году одно парковочное место на территории ультралюксового комплекса в Гонконге было продано за впечатляющие 1,3 миллиона долларов. Это делает стоимость квадратного метра 10,000 долларов, а на этом месте не поставишь даже диван!
Бриллиант "Кохи-Нур" весом 105 карат является частью короны, принадлежавшей британской королеве-матери Елизавете. Его стоимость оценивается в 591 миллион долларов. Бриллиант был добыт в Индии, а во время колониального периода британцы заставили местного принца передать его вместе с отказом от претензий на престол. С тех пор индийское правительство требует возвращения этого бриллианта.
Самый дорогой дом в мире - это, без сюрпризов, дворец. Букингемский дворец в Лондоне оценивается в 6,7 миллиарда долларов. Этот дворец служит резиденцией британской королевской семьи и одновременно является туристическим объектом. Букингемский дворец имеет 775 комнат, включая 19 государственных, где монарх принимает подданных и почетных гостей.
Самой дорогой картиной в мире является "Спаситель мира" Леонардо да Винчи, которую саудовский принц Бадр бин Абдулла Аль Сауд приобрел в 2016 году за 450,5 миллиона долларов. Эта масляная картина изображает Иисуса Христа с орбитой в одной руке и знаком креста в другой. Стоимость картины сейчас оценивается в 497,8 миллиона долларов.
Самый дорогой автомобиль в мире - это Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года, который был продан на аукционе за 143 миллиона долларов в 2022 году. Этот исключительно быстрый спортивный автомобиль - один из всего двух изготовленных экземпляров. Его максимальная скорость достигала 186 миль в час (299 км/ч), что в середине 1950-х годов было невероятным достижением.
Самые дорогие самолеты в мире - это самолеты Air Force One, которые принадлежат президенту США. Стоимость двух новых самолетов Boeing 747, которые готовятся к поставке в 2026 году, составляет около 3,9 миллиарда долларов. Это включает стоимость самолетов и модификаций, делающих их специально оснащенными для нужд президента США, таких как офисы, конференц-залы и медицинский центр.
Шафран - одна из самых дорогих специй в мире, стоимость которой составляет 5,000 долларов за фунт (453 грамма). Эту специю собирают вручную из цветов крокуса, которые расцветают только шесть недель в году осенью. Для сбора одного фунта шафрана нужно собрать нити из более чем 170,000 цветов.
Самой дорогой вещью, созданной людьми, является Международная космическая станция (МКС), стоимость которой составляет 150 миллиардов долларов. Она была построена за 12 лет и с 2000 года на ней проводятся научные эксперименты, а также проживают астронавты из 18 разных стран. МКС является самой дорогой вещью, созданной человечеством, и ее стоимость продолжает расти с каждым годом.
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