"Верю, что мы выстоим": Дмитрий Гордон рассказал свою историю музею "Голоса мирных"

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон признается, что до первых взрывов 24 февраля не мог поверить в то, что Россия совершит полномасштабное нападение на Украину: трудно было понять, как это возможно в 21 веке. Журналист считает себя одним из главных врагов России, где он заочно осужден.

"Каждый, кто жил в это время и будет жить дальше, будет нести в себе ночь 24 февраля 2022: первая бомбардировка и понимание того, что началась кровавая война. Даже после двух лет войны никто не знает, какой она будет, как долго она будет будет продолжаться", - делится журналист.

Первое обращение Дмитрия к украинцам вышло в эфир через 15-20 минут после начала войны на фоне путина на экране телевизора. Следующим было обращение с улиц Киева. Оба набрали миллионы просмотров.

"Я являюсь одним из главных врагов россии: она ввела против меня комплекс действий, которые не были введены против ни одного украинца за все 32,5 года Независимости. Это орден у меня на груди за то, что я делаю для своей Родины", - рассказывает Дмитрий Гордон.

В России он признан террористом и экстремистом, возбуждено 4 уголовных дела, по трем - заочно осужден. Дважды объявлено в розыск. Дмитрий остается верен своей гражданской позиции и твердо уверен в победе Украины.

"Я абсолютно верю в то, что мы выстоим. Что Украина будет. Нас не сломать ни при каких обстоятельствах. Держит то, что наше дело - святое. И у меня есть полное понимание того, что никогда черное не может одержать верх над белым. Никогда. прошлое не может победить будущее. Я это точно знаю", - подчеркивает журналист.

Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.