"Вірю, що ми вистоїмо": Дмитро Гордон розповів свою історію музею "Голоси мирних"

Відомий український журналіст Дмитро Гордон зізнається, що до перших вибухів 24 лютого не міг повірити у те, що росія здійснить повномасштабний напад на Україну: важко було усвідомити, як це можливо у 21 столітті. Журналіст вважає себе одним із головних ворогів росії, де він є заочно засудженим.

"Кожен, хто жив у цей час і буде жити далі, буде нести в собі ніч 24 лютого 2022 року: перше бомбардування і розуміння того, що почалася кривава війна. Навіть після двох років війни ніхто не знає, якою вона буде, як довго вона триватиме", - ділиться журналіст.

Перше звернення Дмитра до українців вийшло в ефір за 15-20 хвилин після початку війни на фоні путіна на екрані телевізора. Наступним було звернення з вулиць Києва. Обидва набрали мільйони переглядів.

"Я є одним із головних ворогів росії: вона запровадила проти мене комплекс дій, яких не було запроваджено проти жодного українця за всі 32,5 роки Незалежності. Це орден у мене на грудях за те, що я роблю для своєї Батьківщини", - розповідає Дмитро Гордон.

У Росії його визнано терористом та екстремістом, відкрито 4 кримінальних справи, за трьома - заочно засуджено. Двічі оголошено в розшук. Дмитро залишається вірним своїй громадянській позиції та твердо упевнений у перемозі України.

"Я абсолютно вірю в те, що ми вистоїмо. Що Україна буде. Нас не зламати за жодних обставин. Тримає те, що наша справа - свята. І у мене є повне розуміння того, що ніколи чорне не може взяти верх над білим. Ніколи минуле не може перемогти майбутнє. Я це точно знаю", - наголошує журналіст.

Музей збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.