Вырастут за полтора месяца. 6 ранних овощей, которые уже сейчас надо посадить на огороде

Редис

Редис является одним из самых быстрых овощей для посева. От момента посадки до сбора урожая проходит всего 4-6 недель. Он очень любит прохладу, поэтому высаживать его лучше в апреле. Для редиса нужно создать рыхлую почву, обеспечить доступ к солнцу и регулярный полив. Его можно есть как корнеплоды, так и листья, которые имеют нежный вкус.

Салат

Салат - это не только вкусно, но и полезно. Листья созревают за 5-8 недель, в зависимости от сорта. Быстрее всего растут листовые сорта, а ромен и кочанные требуют немного больше времени. Салат легко переносит прохладу, но нужно остерегаться сильных морозов. Высевать его желательно на солнечных участках и не заглублять семена слишком глубоко в землю.

Шпинат

Шпинат является отличным выбором для начала весеннего сезона. Он растет быстро и хорошо переносит прохладу. Первый урожай можно получить через 5-7 недель после посева. Высевать его можно как рядами, так и россыпью. Важно собирать шпинат до начала жары, поскольку в тепле его листья становятся горькими.

Многие весенние овощи могут вырасти уже за месяц-полтора (фото: Freepik.com)

Рукола

Руккола - это еще одна культура, которая вырастает быстро. Первый урожай можно собирать уже через 3-4 недели после посева. Руккола хорошо выдерживает как весеннюю прохладу, так и летнюю жару. Высевайте ее поверхностно, а вкус листьев станет более острым со временем. Чтобы иметь свежую рукколу в течение всего сезона, сейте ее каждые две недели.

Кале

Кале (листовая капуста) - это овощ, который не только вкусный, но и очень полезный. Листья становятся слаще после холодов, поэтому ранняя посадка обеспечит вам лучший урожай. Она хорошо перезимовывает в мягком климате, поэтому ее можно сажать даже осенью. Кале можно выращивать как из семян, так и из рассады, и срезать ее можно как отдельные листья, так и все растение.

Репа

Репа, хотя и считалась забытым овощем, сейчас снова набирает популярность. Она дает два вида урожая - корень и листья, и оба являются съедобными. Ранние сорта репы могут созревать за 6-8 недель. Молодые плоды репы имеют мягкий, нежный вкус, и они прекрасно подходят для потребления сырыми. Особенно вкусны японские сорта репы, которые созревают быстрее других.