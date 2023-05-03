Вырастет большой и сладкой: что сделать, чтобы получить большой урожай моркови

Что сделать

Эксперты говорят, что за 10 дней до посева семена моркови нужно завернуть в тряпочку и закопать, чтобы из них выветрились эфирные масла, мешающие росту.

Выкопать семена из земли следует прямо перед посевом. Они уже будут почти проросшими и большими.

Далее их нужно переложить на тарелку и посыпать крахмалом. Таким образом, семена будут заметны в земле.

Полить почву нужно только в том случае, если она сухая. Затем разложить семена в бороздки и немного присыпать сухой землей.

Морковка взойдет уже на 4-5 день. Лишний раз поливать не стоит, потому что овощ будет маленьким и несладким.

Какие удобрения вносить

В грядку под морковь желательно внести органические удобрения в виде навоза или компоста, поскольку морковь любит азот, особенно на ранней стадии. Однако азота не должно быть слишком много.

Если почва кислая, то осенью на грядку для моркови нужно внести известковые материалы. Также прекрасно влияет на кислую почву и древесная зола. Кроме того, зола содержит множество питательных элементов. К тому же при выращивании моркови золу можно применять как удобрение в течение всего сезона.

Следует помнить, что морковь не любит тяжелые почвы с повышенной кислотностью. В такой почве корнеплод будет деформироваться, а в кислом - плохо расти. Чтобы этого избежать, почву для выращивания моркови нужно подготовить еще с осени, а именно сделать ее рыхлой.