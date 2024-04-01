Может ли переселенец получать выплаты, если не трудоустроится в течение 3-х месяцев

Законодательство предусматривает, что переселенцы трудоспособного возраста должны трудоустроиться в течение 3-х месяцев с момента назначения соцвыплаты. По истечении этого срока в большинстве случаев денежную помощь перестают выдавать. Но здесь есть исключения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook .

Отменят ли выплаты, если не трудоустроиться в течение 3-х месяцев

"Согласно абз. 2 п. 5-1 Порядка предоставления помощи на жительство ВПЛ, неработающий гражданин трудоспособного возраста в течение 3-х месяцев со дня назначения помощи должен содействовать своей занятости, то есть трудоустроиться, начать предпринимательскую деятельность, зарегистрироваться в Центре занятости как безработный или ищущий работу и тому подобное", - объясняют юристы.

Они отмечают, что бывают исключения, когда выплата незанятому трудоспособному ВПЛ может быть продлена

Дальнейшее разъяснение касается ВПЛ, которые обращаются за назначением выплат впервые. Для продления выплат на второй шестимесячный период действуют свои правила.

"Трудоспособные неработающие ВПЛ, которым с 1 декабря 2023 г. помощь была назначена впервые, в течение 3 месяцев должны принять меры для своей занятости. Общее правило предусматривает, что после этого срока выплаты им отменят", - говорят эксперты.

Какие есть исключения

Однако из этого правила есть ряд исключений. В частности, эти требования не применяются к:

одному человеку из состава семьи, который ухаживает за ребенком до достижения им шестилетнего возраста (включительно)

одному человеку из состава семьи, который имеет троих и больше детей в возрасте до 18 лет и ухаживает за ними

одному человеку из состава семьи, который воспитывает малолетнего ребенка, обучающегося полностью или частично онлайн и это подтверждено документально, в случае если фактическим местожительством такой семьи является территория боевых действий

гражданину, который ухаживает за ребенком, больным тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или IV степени, получившей тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которой не установлена инвалидность, что подтверждается документально

гражданину с инвалидностью I или II группы

гражданину, который ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицом, достигшим 80-летнего возраста

физическому лицу, которое оказывает социальные услуги по уходу, что подтверждается документально

студенту, который учится по дневной/дуальной форме обучения в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования

"Как видим, есть ряд уважительных причин, при наличии которых трудоспособное лицо может продолжать получать выплаты и не быть трудоустроенным, зарегистрированным как безработный и т. д.", - говорят юристы.