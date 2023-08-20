На случай блекаута осенью 2023: что купить уже сейчас и сколько стоят товары

Прошлый отопительный сезон стал самым сложным за все годы независимости Украины. Из-за частых атак россиян на энергоносители миллионы украинцев оставались без тепла, света и связи.

О том, будет ли блекаут этой осенью, и чем уже нужно запастись украинцам, рассказываем в материале ниже.

Предсказывают ли эксперты блекаут

Практически все эксперты призывают украинцев быть готовыми к сложной осени. Именно поэтому военніые администрации областей уже проводят совещания и разработают несколько планов реагирования на случай массовых атак на энергоносители.

"Следующий отопительный сезон будет тяжелым. У нас нет иллюзий относительно намерений страны-агрессора. "Укрэнерго" обеспечивает свои подстанции оборудованием и материалами для восстановления, чтобы увеличить доступную мощность в магистральных сетях Львовской области. Местные компании делают все возможное для подготовки своих объектов. Вероятность новых атак высока, значит, высокой должна быть наша готовность к возможным вынужденным отключениям", - заявил начальник Львовской ОВА (ОДА) Максим Козицкий в Facebook.

В Киеве даже запланировали тренировки, цель которых - проверить готовность системы жизнеобеспечения города в случае блекаута.

"В августе проведем тренировки по устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блекаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем - готовимся к разному развитию событий, в том числе и с наихудшими условиями... В прошлую зиму мы входили как в неизвестность, в будущую - понимаем, что нас может ожидать и насколько может быть нелегко", - отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью изданию Вечерний Киев.

Инфографика slovoidilo.ua

Что нужно купить на случай блекаута и какие средние цены

Украинцам стоит заранее сделать запасы самых необходимых товаров, ведь в случае тотального блекаута несколько дней могут не работать магазины, аптеки и другие торговые сети.

Минимальный набор на осень*:

павербанки - 750 грн

ручные фонарики - 250 грн

газовые горелки - 700 грн

газовые баллоны к горелкам - 275 грн (за комплект из 4 шт. по 320 мл)

парафиновые свечи - 14,90 грн за шт.

спички и зажигалки - 9 грн и 12 грн соответственно

набор батареек - 127 грн за 10 шт.

сухой спирт - 90 грн за 8 таблеток

"сухой шампунь" - 72 грн за флакон (75 мл)

влажные салфетки - 50 грн за 120 шт.

грелка - 299 грн

термобелье - 525 грн за комплект

зарядная портативная станция - от 4 тыс. грн (по желанию)

портативный радиоприемник - от 299 грн (по желанию)

*За основу взяты средние цены на топовых платформах для продажи товарів - Rozetka и Эпицентр.

Ручной фонарик можно купить по цене от 249,90 грн (скриншот)

Обязательно нужно иметь собранную аптечку с базовыми лекарствами и специфическими препаратами, которые требуются конкретному человеку.

Также нужно собрать набор продуктов в расчете на 5-7 дней:

мясные, рыбные, овощные консервы

сублимированные продукты (каши, которые нужно заливать кипятком)

хлебцы, печенье, сухари

сухофрукты

орешки

батончики

шоколад

Напомним, что нужно сделать запас питьевой воды из расчета 1,5-2 л на человека на 1 сутки. Следует учитывать, что блекаут может длиться 3 и больше дней. Позаботьтесь и о технической воде - от 5 л на человека в день.

Заблаговременно приобретите теплую одежду, одеяла и покрывала.

Цены на свечи в сети Эпицентр (скриншот)

Если в вашем помещении можно установить буржуйку, то позаботьтесь и о брикетах или дровах. О том, какие сейчас цены на дрова мы рассказывали здесь.