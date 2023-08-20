На случай блекаута осенью 2023: что купить уже сейчас и сколько стоят товары
Прошлый отопительный сезон стал самым сложным за все годы независимости Украины. Из-за частых атак россиян на энергоносители миллионы украинцев оставались без тепла, света и связи.
О том, будет ли блекаут этой осенью, и чем уже нужно запастись украинцам, рассказываем в материале ниже.
Предсказывают ли эксперты блекаут
Практически все эксперты призывают украинцев быть готовыми к сложной осени. Именно поэтому военніые администрации областей уже проводят совещания и разработают несколько планов реагирования на случай массовых атак на энергоносители.
"Следующий отопительный сезон будет тяжелым. У нас нет иллюзий относительно намерений страны-агрессора. "Укрэнерго" обеспечивает свои подстанции оборудованием и материалами для восстановления, чтобы увеличить доступную мощность в магистральных сетях Львовской области. Местные компании делают все возможное для подготовки своих объектов. Вероятность новых атак высока, значит, высокой должна быть наша готовность к возможным вынужденным отключениям", - заявил начальник Львовской ОВА (ОДА) Максим Козицкий в Facebook.
В Киеве даже запланировали тренировки, цель которых - проверить готовность системы жизнеобеспечения города в случае блекаута.
"В августе проведем тренировки по устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блекаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем - готовимся к разному развитию событий, в том числе и с наихудшими условиями... В прошлую зиму мы входили как в неизвестность, в будущую - понимаем, что нас может ожидать и насколько может быть нелегко", - отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью изданию Вечерний Киев.
Инфографика slovoidilo.ua
Что нужно купить на случай блекаута и какие средние цены
Украинцам стоит заранее сделать запасы самых необходимых товаров, ведь в случае тотального блекаута несколько дней могут не работать магазины, аптеки и другие торговые сети.
Минимальный набор на осень*:
- павербанки - 750 грн
- ручные фонарики - 250 грн
- газовые горелки - 700 грн
- газовые баллоны к горелкам - 275 грн (за комплект из 4 шт. по 320 мл)
- парафиновые свечи - 14,90 грн за шт.
- спички и зажигалки - 9 грн и 12 грн соответственно
- набор батареек - 127 грн за 10 шт.
- сухой спирт - 90 грн за 8 таблеток
- "сухой шампунь" - 72 грн за флакон (75 мл)
- влажные салфетки - 50 грн за 120 шт.
- грелка - 299 грн
- термобелье - 525 грн за комплект
- зарядная портативная станция - от 4 тыс. грн (по желанию)
- портативный радиоприемник - от 299 грн (по желанию)
*За основу взяты средние цены на топовых платформах для продажи товарів - Rozetka и Эпицентр.
Ручной фонарик можно купить по цене от 249,90 грн (скриншот)
Обязательно нужно иметь собранную аптечку с базовыми лекарствами и специфическими препаратами, которые требуются конкретному человеку.
Также нужно собрать набор продуктов в расчете на 5-7 дней:
- мясные, рыбные, овощные консервы
- сублимированные продукты (каши, которые нужно заливать кипятком)
- хлебцы, печенье, сухари
- сухофрукты
- орешки
- батончики
- шоколад
Напомним, что нужно сделать запас питьевой воды из расчета 1,5-2 л на человека на 1 сутки. Следует учитывать, что блекаут может длиться 3 и больше дней. Позаботьтесь и о технической воде - от 5 л на человека в день.
Заблаговременно приобретите теплую одежду, одеяла и покрывала.
Цены на свечи в сети Эпицентр (скриншот)
Если в вашем помещении можно установить буржуйку, то позаботьтесь и о брикетах или дровах. О том, какие сейчас цены на дрова мы рассказывали здесь.
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