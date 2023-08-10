В Киеве разработано 15 сценариев действий на случай блэкаута, - заместитель Кличко

Киевская городская власть разработала 15 сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с российскими обстрелами систем жизнеобеспечения города. В августе пройдут тренировки, в ходе которых будут отрабатываться действия городских служб на случай блэкаута.

"Сейчас у нас есть 15 сценариев [работы в случае чрезвычайных ситуаций]. В августе проведем тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем - готовимся к разному развитию событий, в том числе и с наихудшими условиями. Это, в частности, сценарии действий в случае повреждения объектов инфраструктуры", - сообщил Пантелеев.

По его словам, сейчас город готовится к зиме еще более ответственно и скрупулезно.

"На сегодняшний день две трети работ уже выполнили. Есть план подготовки, график, по которому двигаемся. Еще два месяца есть на проведение необходимых работ и ремонтов. До 1 октября планируем завершить. Учитывая важность этого направления, мэр Виталий Кличко лично контролирует и мониторит ситуацию, проводя штабы и инспекции, осматривая оборудование на местах. Я сейчас еженедельно осуществляю инспекции и проверяю готовность разніх объектов и оборудования к зиме, в частности пункты обогрева и убежища. С руководителем района без уведомления осматриваем выбранные объекты. Контролируем, как отрабатывает районная власть план подготовки к зиме. Киев делает все возможное, чтобы, несмотря на тяжелую перспективу, пройти и эту зиму надежно и стабильно", - подчеркнул Пантелеев.

Приоритетами для городских властей он назвал восстановление поврежденных объектов и физическую защиту объектов критической инфраструктуры.

"Мы работаем над тем, чтобы защитить от поражения нашу энергетику, насколько это возможно, учитывая ее состояние и период эксплуатации. Для нас в прошлом году основным было обеспечение генераторами пунктов обогрева. Эта работа завершена. Также те небольшой мощности котельные, которые могут работать от генераторов, уже ими оснащены. Генераторами оснащены и часть объектов водоснабжения и водоотвода. Некоторые ОСМД и ЖСК также ставят эти приборы на системы циркуляции теплоносителя и подкачки воды. Также более 150 бюветных комплексов имеют возможность оперативно подключиться к генераторам", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Также Пантелеев отметил, что минувшей зимой Киев подвергся 15 ракетным атакам на энергетические объекты. В общей сложности за время российской полномасштабной агрессии враг повредил около 63% оборудования, необходимого для нормального и стабильного прохождения осенне-зимнего периода.