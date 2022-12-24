ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти лекарства важно иметь дома на случай блекаута: список необходимых препаратов

Новина українською →
Суббота 24 декабря 2022 14:22
Эти лекарства важно иметь дома на случай блекаута: список необходимых препаратов Какие лекарства нужно иметь в домашней аптечке (фото: pixabay)
Автор: Василина Копытко

Украинцам следует подготовиться к вероятному блекауту. Продумать не только варианты, как получить тепло и приготовить еду. Но и запастись необходимыми лекарствами, ведь в экстренных ситуациях их, возможно, будет сложно найти.

Какие препараты важно иметь дома на случай блекаута, рассказал врач Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook .

Что нужно иметь в домашней аптечке

"Еще раз прошу всех подготовить минимальную аптечку. Врач может назначить вам лечение и по вайберу, но хорошо, чтобы препараты у вас были дома. Потому что бегать по аптеках, когда нет света, еще тот квест", - объясняет медик.

Жиравецкий советует тем, кто принимает лекарства на постоянной основе, закупить необходимые препараты хотя бы месяц вперед. Также делится списком фармацевтических средств, которые могут понадобиться каждому украинцу при простудах, отравлениях или других болезнях.

Список необходимых лекарств:

  • Нестероидные противовоспалительные - нурофен (ибупрофен), парацетамол, нимесил на выбор.
  • Антибиотик широкого спектра действия - лучше всего иметь азитромицин, он наиболее универсален. А также левомицетин, нифуроксазид.
  • Препараты от рвоты - метоклопрамид, церукал, мотилиум в таблетках, но можно иметь хотя бы одну ампулу церукала и шприц 2 мл.
  • От диареи - иммодиума несколько капсул.
  • Отипакс капли для ушей для детей при отитах.
  • Для тех пациентов, у кого есть сильные аллергические реакции, следует иметь дексаметазон в ампулах.

"Понимаю, что лекарств можно порекомендовать много, но это основное, что лучше иметь при себе дома или когда едете в путь", - добавляет Жиравецкий.

Напомним, что антибиотики в Украине продают только по рецепту. Поэтому следует заранее обсудить с семейным врачом о возможности приобрести эти препараты на будущее. Например, если вы знаете, что это лекарство часто назначает вам или кому-то из членов семьи.

Также важно заранее узнать список аптек в вашем микрорайоне, которые работают даже при выключении электроэнергии. Чаще всего такие расположены в помещении больниц или совсем рядом.

Раньше мы подробно рассказывали о том, как вызвать скорую, когда нет света и связи.

Недавно мы рассказывали об особенностях гриппа этого года и какие осложнения он вызывает.

Читайте РБК-Украина в Google News
аптечка блекаут Советы врача