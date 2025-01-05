Выпадение волос после родов: почему это происходит и как избежать

После родов многие женщины сталкиваются с одной распространенной проблемой - интенсивным выпадением волос. Такой процесс является абсолютно нормальным, но важно знать, почему так происходит.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
По словам врача, это может быть неприятно, особенно если во время беременности волосы стали густыми, здоровыми и блестящими. Однако, не стоит волноваться - это абсолютно нормальный процесс, который обусловлен гормональными изменениями в организме после родов.
Все потому, что во время беременности уровень эстрогена в организме повышается, что приводит к задержке обычного цикла выпадения волос.
В результате, волосы не выпадают так часто, а наоборот - активно растут, поэтому вы замечаете, что волосы стали гуще.
После родов, когда гормоны возвращаются к своим обычным уровням, уровень эстрогена падает, и это приводит к тому, что волосы начинают выпадать, чтобы "освободить место" для новых прядей.
Педиатр рассказала, что волосы проходят через несколько фаз роста, и каждая из них имеет свою особенность:
Во время беременности уровень эстрогена тормозит нормальное выпадение волос, поэтому после родов организм пытается "восстановить" этот цикл и волосы начинают выпадать более интенсивно и заметно.
То есть, вы замечаете выпадение 300 и более волос в сутки, тогда как нормальное количество у каждого - это до 100 волосков в день, которое происходит достаточно незаметно и постепенно.
Обычно послеродовое выпадение волос длится около 3-6 месяцев. В отдельных случаях процесс может затянуться до года.
Большинство женщин замечают активное выпадение через 3 месяца после родов. Это обычно не является проблемой, а естественным этапом.
Пик выпадения обычно возникает в 4 месяца после родов. Может измениться структура и форма волос - они могут даже стать вьющимися.
К сожалению, полностью избежать послеродового выпадения волос невозможно, поскольку это гормональный процесс, который нельзя "победить" простыми методами.
Однако, чтобы поддержать здоровье волос, обратите внимание на несколько важных моментов:
"Принимать витамины и наносить различные стимулирующие средства на кожу головы - скорее всего будет неэффективно", - написала врач.
Важно помнить, что этот этап временный, и волосы обязательно восстановятся.
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