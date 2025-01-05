Выпадение волос после родов: почему это происходит и как избежать

Почему выпадают волосы после родов

По словам врача, это может быть неприятно, особенно если во время беременности волосы стали густыми, здоровыми и блестящими. Однако, не стоит волноваться - это абсолютно нормальный процесс, который обусловлен гормональными изменениями в организме после родов.

Все потому, что во время беременности уровень эстрогена в организме повышается, что приводит к задержке обычного цикла выпадения волос.

В результате, волосы не выпадают так часто, а наоборот - активно растут, поэтому вы замечаете, что волосы стали гуще.

После родов, когда гормоны возвращаются к своим обычным уровням, уровень эстрогена падает, и это приводит к тому, что волосы начинают выпадать, чтобы "освободить место" для новых прядей.

Циклы роста волос

Педиатр рассказала, что волосы проходят через несколько фаз роста, и каждая из них имеет свою особенность:

анаген (фаза роста) - волосы активно растут и могут оставаться в этой фазе до 2-4 лет. В этой фазе находится 85-90% волос на вашей голове

катаген (переходная фаза) - это переходный период, когда рост волос замедляется, и фолликул уменьшается

телоген (фаза покоя) - волосы больше не растут, и через несколько месяцев после этой фазы происходит их выпадение

Во время беременности уровень эстрогена тормозит нормальное выпадение волос, поэтому после родов организм пытается "восстановить" этот цикл и волосы начинают выпадать более интенсивно и заметно.

То есть, вы замечаете выпадение 300 и более волос в сутки, тогда как нормальное количество у каждого - это до 100 волосков в день, которое происходит достаточно незаметно и постепенно.

Сколько длится послеродовое выпадение волос

Обычно послеродовое выпадение волос длится около 3-6 месяцев. В отдельных случаях процесс может затянуться до года.

Большинство женщин замечают активное выпадение через 3 месяца после родов. Это обычно не является проблемой, а естественным этапом.

Пик выпадения обычно возникает в 4 месяца после родов. Может измениться структура и форма волос - они могут даже стать вьющимися.

Как предотвратить выпадение волос

К сожалению, полностью избежать послеродового выпадения волос невозможно, поскольку это гормональный процесс, который нельзя "победить" простыми методами.

Однако, чтобы поддержать здоровье волос, обратите внимание на несколько важных моментов:

правильное питание - контролируйте уровень железа в организме и следите за достаточным потреблением белков, поскольку это способствует здоровью

сбалансированный уход - используйте мягкие шампуни, кондиционеры и маски, питающие волосы. Избегайте агрессивных процедур, таких как постоянное окрашивание или использование стайлеров

"Принимать витамины и наносить различные стимулирующие средства на кожу головы - скорее всего будет неэффективно", - написала врач.

Важно помнить, что этот этап временный, и волосы обязательно восстановятся.