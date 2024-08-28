Выпадение волос не будет проблемой. Натуральный лосьон укрепит и восстановит шевелюру

Если у вас стремительно выпадают волосы - вы можете попробовать народное средство от этой проблемы.

Что такое пажитник и каковы его свойства?

Пажитник обыкновенный - растение из семейства бобовых. Его также называют фенегриком, греческим сеном, козелком и божьей травой. Происходит из Азии и Восточной Европы, но встречается в Украине.

По словам фитотерапевта Генрика Ружанского, семена пажитника содержат витамин С и В1, РР, D, провитамин А, железо и кальций, а также белки (богатые триптофаном и лизином), клетчатку, жирное масло (богатое витамином F), стероидные сапонины, фитостерины, холин, флавоноиды, лецитин, кверцетин.

Пажитник в основном используется как специя, но также известен своими полезными свойствами для волос и кожи головы. Настой или растертые семена пажитника, которые добавляются в блюда и принимаются внутрь, оказывают противовоспалительное, желчегонное, противоатеросклеротическое, спазмолитическое и противоотечное действие. Пажитник поддерживает пищеварение и снижает уровень вредного холестерина и сахара в крови.

Также оказывает питательное и укрепляющее действие, способствуя регенерации и росту мышечной массы. Пажитник также способствует снижению веса, облегчает стул и помогает поддерживать стройную фигуру.

Как использовать пажитник для волос?

Пажитник для волос укрепляет, регенерирует и восстанавливает его. Благодаря содержанию белка и железа стимулирует рост волос и питает их. Лосьон из пажитника также обладает свойствами против зуда, способствует лечению перхоти и регулирует работу сальных желез, делая волосы менее жирными. Волосы также становятся плотнее и крепче.

Вы можете извлечь пользу из полезных свойств пажитника для волос, используя семена как настой для питья или как лосьон для кожи головы.

Однако следует объединить оба метода, чтобы восстановить кожу и волосы изнутри и снаружи, а также поддержать пищеварение, потерю веса и снизить уровень сахара и холестерина в крови.

Попробуйте чай из пажитника, который помимо восстановления волос стимулирует пищеварение, укрепит иммунитет и улучшит настроение.

Чай из пажитника

Ингредиенты:

2 чайные ложки семян пажитника,

250 мл кипятка.

Как приготовить чай из пажитника?

Семена залить кипятком.

Оставьте под крышкой примерно на 30 минут.

Пить 1-2 раза в день.

Настой пажитника также можно использовать как тонизирующее средство по уходу за поврежденной, чувствительной, сухой кожей и высыпанной угрями. Настой для наружной мойки лица успокаивает воспаление кожи, такие как фурункулы, нарывы, язвы и акне. Он также ускоряет заживление ран и уменьшает отеки и мешки под глазами.

Как приготовить лосьон для роста волос из пажитника?

Для его приготовления вам понадобятся всего 2 ингредиента:

1 столовая ложка семян пажитника,

250 мл кипятка.

Как сделать лосьон для роста волос и как им пользоваться?

Семена пажитника залить кипятком и дать остыть.

Перелейте жидкость в пульверизатор. Сбрызните кожу головы, затем помассируйте и вотрите лосьон в кожу в течение нескольких минут. Оставьте пажитник на волосах примерно на час. Также можно бросить на ночь. Лучше завернуть волосы в фольгу и полотенце, поскольку лосьон активируется под действием тепла. Затем смойте и вымойте волосы, как обычно.