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Врач развенчал три самых популярных мифа о выпадении волос

Среда 21 августа 2024 19:00
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Врач развенчал три самых популярных мифа о выпадении волос Фото: Что вызывает выпадение волос (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ряд вещей может повлечь за собой выпадение волос, однако существует ряд мифов и неправильных представлений о том, почему это происходит.

Какие неправильные мнения по выпадению волос существуют, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Мифы о выпадении волос

Дональд Грант, врач общей практики решил навсегда развеять три самых больших мифа о выпадении волос - от причины отсутствия ваших прядей до стигмы и средств для обоих мужчин и женщин.

Выпадение волос касается только мужчин

Это - неправда. У женщин могут выпадать волосы, иногда даже временно из-за гормональных изменений, таких как беременность и менопауза. Это объясняется тем, что повышенный уровень прогестерона влечет за собой временное прекращение работы волосяных фолликул, а женское облысение является генетической формой постоянного выпадения волос.

Стресс является причиной выпадения волос

Это утверждение - неправильное. Хотя стресс может повлиять на выпадение волос, это один из многих факторов, которые могут этому способствовать. Состояния, приводящие к выпадению волос, такие как гнездовая алопеция и телогенное выпадение, могут влиять на высокий уровень стресса и на наше психическое благополучие. Но это неправда, что именно от стресса выпадают волосы.

Различные факторы образа жизни и здоровья, включая диету, дефицит железа или витамина D и возраст, играют значительную роль в негенетическом выпадении волос.

Потеря волос зависит от возраста

Это утверждение просто не соответствует действительности, поскольку потеря волос может произойти в любом возрасте, как у мужчин, так и у женщин.

Андрогенная алопеция обычно передается генетически и может начаться уже в подростковом возрасте или начале двадцатых годов.

"Сначала это часто проявляется в виде выпадения линии волос, а затем распространяется на остальную часть головы. Мужчины и женщины должны понимать, что выпадение волос может возникнуть в любом возрасте, понимая характерные признаки", - сказал врач.

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Напомним, что ранее парикмахер рассказала, что нужно делать при выпадении волос.

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