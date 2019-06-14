Винні небезпечні ігри? Під Львовом дитина покінчила життя самогубством

Дитина покінчила життя самогубством (Колаж РБК-Україна)

Сусіди розповіли шокуючі деталі про суїцид дитини

У Жидачівському районі Львівської області 11-річний хлопчик покінчив життя самогубством. Як повідомили у виданні "Львівська мануфактура новин".

Трагедія сталася 12 червня близько 9 години вечора. Тіло 11-річної дитини виявили у селі Туради. Хлопчик повісився на горищі покинутого будинку.

11-річний Коля жив у сусідньому селі Іванівці. Як розповіли місцеві жителі, сім'я благополучна, він був єдиним і бажаним сином. Односельці шоковані тим, що сталося, і розповіли, що Миколка був дуже життєрадісним і віруючим хлопчиком.

"Миколка був дуже компанійським, слухняним, активним, завжди з хлопцями літав на велосипедах, був задіяний у різних гуртках. А також завжди був при церкві, і не тільки в неділю, а ходив на катехизацію – не пропускав ніколи, на "Веселі канікули з Богом". Та й сім'я порядна. Він – дуже доглянутий. Ми всі шоковані", - розповіла мешканка села Іванівці.

Вона додала, що є підозра, що хлопчик вплутався в небезпечну інтернет-гру і саме це могло його погубити.

"Чула, що хлопчик ніби грав в одну з тих небезпечних ігор, щось схоже на" Синій кит" або "Момо". У той день люди чули, як він, у бабусі у дворі в селі Туради, рахував від 12 у зворотному порядку. Але не врахували це, оскільки вирішили, що дитина просто грає. Говорили, що там і повісився, хоч чула також, що ніби в клубі", - висловила вона припущення.

Також сусіди розповіли, що останні кілька днів Коля постійно кудись дзвонив і з кимось розмовляв. Але він, незважаючи на те, що був дуже балакучим, нікому нічого не розповідав. Поліція виявила телефон біля тіла хлопчика і вилучила його як речовий доказ.

У відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 з позначкою "самогубство". Призначені експертизи, а слідчі з'ясовують всі обставини події.

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