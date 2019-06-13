ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Студент покінчив життя самогубством через оцінки: деталі трагедії в Києві

STYLERЖиття    13.06.2019 - 08:46
Студент покінчив життя самогубством через оцінки: деталі трагедії в Києві
Студент вистрибнув з вікна (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Рідні загиблого перебувають у стані шоку

У Києві студент вирішив звести рахунки з життям через те, що отримав погану оцінку. Подробиці трагедії повідомляє видання "Інформатор".

Інцидент стався у Києві, на вулиці Митрополита Василя Липківського, 13. Молодий чоловік вистрибнув з вікна шостого поверху дев'ятиповерхового будинку.

Того дня він повернувся додому з Національного медичного університету імені Богомольця, де навчався. Рідним про свою погану оцінку нічого не повідомив і близько 16:00 просто вистрибнув з вікна.

На місце події викликали швидку медичну допомогу та патрульну поліцію. Лікарі, на жаль, вже нічим не могли допомогти хлопцеві та констатували смерть.

Патрульна поліція викликала на місце події слідчо оперативну групу. Біля тіла загиблого хлопця знаходилися родичі, але вони були в такому стані шоку, що пояснити що-небудь про подію не могли.

На даний момент поліція з'ясовує всі обставини трагедії і опитує свідків.

 

Студент вистрибнув з вікна шостого поверху (Фото: kiev.informator.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Херсоні 30-річний чоловік відрізав собі голову електропилкою прямо на очах у батьків.

А також писали про те, що в Одеській області молода жінка втопилася в Дунаї на очах власного сина, з яким вирушила на прогулянку. Хлопчику 11 років, і він страждає аутизмом, тому покликати на допомогу він не зміг і майже 10 годин просидів на березі.

Заборонили його фотографії: нові деталі самогубства школяра Під Івано-Франківськом застрелився відомий бізнесмен: подробиці
Новини України самогубствосуицидстуденты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся