Винна Меган? Принци Гаррі та Вільям стали чужими (фотофакт)

Принци Гаррі та Вільям, які раніше були дружні, зараз тримають між собою дистанцію. Це стало очевидно після того, як стали опубліковані фото з великодньої служби, на яку вся королівська еліта зібралася у церкві святого Георгія в Віндзорському замку. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Журналісти звернули увагу, що принц Гаррі прибув до церкви окремо від Уільяма і його дружини Кейт Міддлтон і стояв далеко від брата, коли з'явилася Єлизавета II.

Принци Гаррі, Отэм і Пітер Філліпс (фото: GettyImages)

Хоча раніше принц дуже близько спілкувався і з братом, і з його дружиною Кейт Міддлтон - вони нерідко з'являлися на заходах разом. У ЗМІ навіть публікували знімки, за якими робили висновки, що між Гаррі і Кейт більше "хімії", ніж між герцогинею Кембриджською і її законним чоловіком.

Проте в цю неділю Гаррі тримався ближче до двоюрідних Пітера і Зари Філліпс та їх половинок.

За версією джерела, брати знаходяться "на різних етапах свого життя" і "більше не хлопчики", якими вони колись були. Тим не менш Гаррі обмінявся кількома словами з Вільямом і Кейт за межами каплиці.

Принци Гаррі та Вільям віддалилися один від одного (фото: GettyImages)

Однак шанувальники, що стежать за життям Кенсінгтонського палацу, припускають, що в охолодженні відносин між братами винна Меган Маркл, про що зазначається в коментарях під новиною.

"Як завжди, шерше ля фамм... винна Меган";

"Схоже, вагітна дружина заборонила Гаррі на кілометр до брата підходити, доводиться за каплицею шепотітися";

"Ну ось, а які вони милі та позитивні були - Кейт і Гаррі, постійно шепотілися і шушукалися, поки Вільям відсипався поряд";

"Винна Меган?"

Нагадаємо, вагітна Меган Маркл знову розлютила Єлизавету ІІ своїми забаганками. Стало відомо, що після пологів герцогиня хоче провести ексклюзивну домашню фотосесію з нею і малюком для популярного глянцю Vogue.

Раніше з'явилася інформація про те, що Меган Маркл вже могла народити дитини, але разом з принцом Гаррі прийняла рішення почекати з офіційним оголошенням цієї довгоочікуваної новини.

До речі, мама колишньої актриси терміново прилетіла до Лондона, щоб бути поруч з Меган в момент її пологів. Крім того, вона в перший час буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною.