Винен чоловік: розкрилася несподівана правда про хворобу Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від раку мозку

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування в реабілітаційному центрі Москви після того, як їй видалили пухлину мозку. Поки рідні продовжують відмовчуватися, лише спростовуючи ту чи іншу інформацію про стан актриси, хвороба зірки "Моєї прекрасної няні" продовжує обростати чутками.

Так, один спортсмен, що знає чоловіка Насті фігуриста Петра Чернишова, розповів, що стосунки між ними зіпсувалися за кілька років до її хвороби. Про це пишуть росЗМІ.

Нібито вже немолода Настя, що втрачала красу, страшенно ревнувала чоловіка. Ситуація загострювалася до межі, коли той їхав у відрядження. Все дійшло до того, що Чернишов став серйозно замислюватися про розлучення.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

І тоді Анастасія зважилася на відчайдушний крок - народити дитину. Тоді їй було вже далеко за 40, а вагітність в цьому віці переноситься важко, і чревата наслідками для здоров'я.

У Насті вже було двоє дітей, а Петро тільки мріяв про потомство. Заворотнюк довелося вдатися до екстракорпорального запліднення, щоб здійснити мрію чоловіка і утримати його дитиною. У жовтні 2018-го народилася спільна дочка Міла.

Сім'я Анастасії Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Саме ЕКО і пов'язана з ним гормональна терапія, як вважає більшість експертів, стали причиною дуже швидкого росту ракових клітин.

Варто відзначити, що сім'я актриси вже спростувала інформацію про те, що Петро Чернвшев хотів розлучення з Настею. Втім, як і будь-які інші новини, що стосуються "моєї прекрасної няні".