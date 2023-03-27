"Виноват всегда обидчик": в МОН отреагировали на скандал с изнасилованием девочки на Закарпатье

На Закарпатье три подростка изнасиловали 14-летнюю девочку полтора года назад, но получили за преступление условный срок. Решение суда вызвало у украинцев негодование и критику, отреагировали на это и в МОН.

Так, министр образования и науки Оксен Лисовый на Facebook высказал свое мнение по поводу разразившегося скандала.

Что написал министр Оксен Лисовый

"Случившееся на Закарпатье сам факт и приговор суда по этому вопиющему случаю нуждаются в немедленной синергии правозащитников, общественных активистов, образовательного сообщества и лидеров мнения, чтобы никакие предубеждения, никакие связи, никакие стигмы не стали на пути справедливого решения. Я как отец двух сыновей, как мужчина, который много видел в жизни, стою на мысли, что виноват всегда только обидчик. Точка", - написал глава МОН.

Министр пообещал приложить все усилия, чтобы преступники, не понесшие строгого наказания, были привлечены к ответственности.

"Я обещаю совместно с коллегами приложить все усилия, чтобы довести дело до того окончания, которого оно заслуживает. Мы не для того проходили болезненные и жертвенные трансформации, майданы и войну за ценности, чтобы общество до сих пор толеровало принципы, эффективно работавшие в 90-х", - резюмировал он.

Что произошло на Закарпатье

В 2021 году на Закарпатье трое подростков затянули 14-летнюю девочку в подвал и изнасиловали, снимая происходящее на видео на мобильный телефон.

По факту группового изнасилования девочки было начато уголовное производство (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Подростков взяли под стражу, и, как отметили в прокуратуре, фигурантам грозило до 12 лет лишения свободы.

Все трое на суде признали свою вину. Судья Воловецкого райсуда приговорил фигурантов на 5 лет лишения свободы, но освободил от наказания, назначив испытательный срок на 2 года.

То есть суд вынес приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152-й статьи (изнасилование).