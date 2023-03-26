Скандальный приговор за изнасилование 14-летней девушки: как украинцы добиваются пересмотра дела

Жуткая история об изнасиловании 14-летней девочки тремя подростками на Закарпатье, что произошло полтора года назад , привела к условному приговору в отношение фигурантов дела, и такое решение суда вызвало удивление и возмущение в обществе. Также выяснилось, что права потерпевшей во время процесса могли быть грубо нарушены.

На ситуацию обратили внимание артисты и чиновники, военные и журналисты, правозащитники и активисты, с целью пересмотра дела, подачи апелляции, восстановления прав пострадавшей ученицы.

Преступление

По данным Закарпатской областной прокуратуры, ЧП произошло в конце августа 2021 года. Трое парней (двум по 15 лет, а третьему - 14) из села Верхние Ворота Мукачевского района заманили в подвал дома одного из фигурантов 14-летнюю девочку, с которой учились в школе.

Когда жертва очутилась в подвале, ее ударили по голове, после чего насильники принялись измываться над несчастной снимая все на камеру мобильного телефона. После изверги распространили кадры в интернете.

Пострадавшая не сразу раскрыла семье о том, что с ней случилось (родители были на заработках за границей, а за девочкой присматривала бабушка), но как только ее близкие узнали о надругательстве, сразу написали заявление в полицию.

По факту группового изнасилования девочки было начато уголовное производство (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Подростков взяли под стражу, и, как отметили в прокуратуре, фигурантам грозило до 12 лет лишения свободы.

Наказание

Все трое на суде признали свою вину. Судья Воловецкого райсуда приговорил фигурантов на 5 лет лишения свободы, но освободил от наказания, назначив испытательный срок на 2 года.

Так, суд вынес приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152-й статьи (изнасилование).

Судебный процесс проходил при участии адвоката из Центра правовой помощи, интересы пострадавшей в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, где работает один из насильников.

Добавим, что служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики, что не единожды указывалось в приговоре.

Реакция на вердикт и подача апелляции

Как отметил журналист Виталий Глагола в Facebook, отец пострадавшей школьницы готов бороться до конца и подавать апелляцию на решение суда.

На резонансную историю обратили внимание Офис Генерального прокурора и Высший совет правосудия. Известный юрист Маси Найем выразил готовность собрать группу адвокатов для защиты девушки и подготовки апелляции.

Маша Ефросинина нашла для девушки одного из лучших психологов, которая поможет пострадавшей пережить произошедшее.

Фото: скриншот instagram.com/mashaefrosinina

"Педагоги Верхневоротской СОШ I-III ступеней имени Софии Малильо отметили, что жалоб на поведение учеников, изнасиловавших свою подругу, не было, и считают заключение слишком суровым наказанием. А значит, после такого решения суда жертва изнасилования будет вынуждена продолжить обучение вместе тремя своими насильниками. Если, конечно, потерпевшая и ее законные представители не обжалуют решение суда в Закарпатском апелляционном суде", - пишет ведущая в Instagram.

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита тоже возмущен решением суда по изнасилованию девочки, и по его решению социальные службы начали работу.

Фото: скриншот facebook.com

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял дело под личный контроль.

Омбудсмен рассказал в Telegram, что с целью установления обстоятельств дела и позиции законных представителей потерпевшей совершил визит непосредственно по месту ее жительства, пообщался с отцом и бабушкой, которые дали согласие на принятие мер направленных на восстановление прав ребенка.

"Работник высказал нашу позицию по восстановлению прав ребенка, возможности привлечения представителей правозащитных организаций и адвокатов, привлечения международных организаций по оказанию квалифицированной психологической помощи и реабилитации. Мы тщательно проанализируем действия судьи. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия. Мы тщательно проанализируем действия прокуратуры. Соответствующее письмо будет направлено на Генпрокурора и в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров", - рассказал Лубинец.

Кроме того, будет проанализирована деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы пострадавшей в суде. Так, выяснилось, что мать одного из фигурантов также является работницей той службы соцзащиты детей.

"Поэтому есть сомнения в "беспристрастности" и профессиональности представления интересов девочки. К тому же, сомневаюсь в профессиональности действий областного руководства. Ведь событие произошло еще летом 2021 года, однако суд вынес приговор по делу только сейчас. Дело находится на моем контроле. Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство", - подчеркивает омбудсмен.

Военный Мадяр (Роберт Бровди) из подразделения аэроразведки, который воюет на передовой, также записал видеообращение, в котором пообещал "бороться за справедливость доступными нам способами".

"Если система не способна самостоятельно разбираться с такими позорными явлениями - с покрытия пусть несовершеннолетних, но преступников", - отметил украинский защитник.

Видео: Мадяр отреагировал на скандальный приговор в отношении насильников 14-летней девочки