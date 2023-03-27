"Винний завжди кривдник": у МОН відреагували на скандал із зґвалтуванням дівчинки на Закарпатті

На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку півтора роки тому, але отримали за злочин умовний термін. Рішення суду викликало в українців обурення та критику, відреагували на це й у МОН.

Так, міністр освіти і науки Оксен Лісовий на Facebook висловив свою думку з приводу скандалу, що вибухнув.

Що написав міністр Оксен Лісовий

"Те, що трапилось на Закарпатті, сам факт і вирок суду стосовно цього кричущого випадку, потребують негайної синергії правозахисників, громадських активістів, освітянської спільноти і лідерів думки, аби ніякі упередження, ніякі зв’язки, ніякі стигми не стали на шляху справедливого рішення. Я як батько двох синів, як чоловік, який чимало бачив у житті, стою на думці, що винен завжди лише кривдник. Крапка", - написав глава МОН.

Міністр пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб злочинці, які не понесли суворого покарання, були притягнуті до відповідальності.

"Я обіцяю спільно з колегами докласти всіх зусиль, аби довести справу до того закінчення, на яке вона заслуговує. Ми не для того проходили болісні й жертовні трансформації, майдани й війну за цінності, аби суспільство досі толерувало принципи, які ефективно працювали в 90-х, - резюмував він.

Що сталося на Закарпатті

2021 року на Закарпатті троє підлітків затягли 14-річну дівчинку до підвалу і зґвалтували, знімаючи те, що відбувається на відео на мобільний телефон.

За фактом групового зґвалтування дівчинки було розпочато кримінальне провадження (ч. 3 ст. 152 КК України). Підлітків узяли під варту, і, як зазначили у прокуратурі, фігурантам загрожувала до 12 років позбавлення волі.

Усі троє на суді визнали свою провину. Суддя Воловецького райсуду засудив фігурантів на 5 років ув'язнення, але звільнив від покарання, призначивши випробувальний термін на 2 роки.

Тобто суд ухвалив вирок за ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152 статті (згвалтування).