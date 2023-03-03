Юная певица обвинила заслуженного учителя Украины в изнасиловании: "лапанье, приставание, секс"

Бывшая участница детского хора "Зірниця" Анна Хижняк публично предъявила обвинения руководителю и заслуженному учителю Украины за систематические притязания и даже изнасилования. На тот момент девочке было всего 12 лет.

Что известно об инциденте

Героиня начинает рассказ со слов, что всегда виноват насильник, однако, по ее словам, это правило не действует в детском хоре "Зірниця". Девушка рассказывает, что стала одной из участниц коллектива, которых домогался и насиловал заслуженный учитель Украины.

Анна попала в хор, когда ей было 12 лет. На тот момент она только переехала в новый город, еще не имела друзей, но много комплексов, чем и воспользовался обидчик.

"После концерта я пошла занести костюм. Из преподавателей тогда был только "он". Это было после Нового Года. "Он" начал меня поздравлять с праздниками, поцеловал в щеку - раз, поцеловал в другую щеку - два, засосал в губы, держа руки на моей груди - три", - делится воспоминаниями пострадавшая.

Она пишет, что часто преподаватели брали для себя определенные голоса, что заниматься с ними в отдельности. Анну всегда брал именно насильник. По ее словам, притязания были даже в поездках.

"В 2015 году после концерта в Скадовске мы ехали плацкартом домой, на который он купил билеты и распорядился местами таким образом, что он был на нижней полке, а с правой стороны как раз мое место снизу. Ночью я просыпалась от того, что он лапает меня. Вокруг все спят. А напротив него на верхней полке спит его жена, которая тоже является руководителем этого хора", - пишет девушка.

Их с женой разница в возрасте 35 лет: ему 70, ей 35. Его жена когда-то ребенком пришла в хор, и он тоже стал домогаться ее. В конце концов, она родила ему двух сыновей и стала работать вместе с новоиспеченным мужем.

Какое наказание постигло насильника

В 22 года Анна Хижняк рассказала все мужчине и родителям. Они устроили встречу с администрацией хора, на которой она все честно рассказала.

В результате Заслуженный учитель Украины был уволен. Если поискать информацию о хоре "Зірниця" и его руководителе, то можно найти имя Мережина Павла Васильевича.

Несмотря на то, что Анна не называет имени своего обидчика, можно предположить, что это именно он. Сейчас в хоре остались работать два хормейстера: Елена Мережина, жена Павла, и его дочь Ирина Косенко.