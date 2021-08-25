У Чорнобилі показали хижака, який не любить фотографуватися

У Чорнобильському заповіднику показали відому хижачку - лисицю, яка належить до родини псових. Відзначається, що ця тварина дуже не любить фотографуватися.

"Допитлива, винахідлива, хитра і самостійна. І найближча родичка ... вовка і собаки, тому що належить до сімейства псових. Лисиця звичайна або руда - хижак не рідкісний і не червонокнижний. Тварину можна часто зустріти на території Чорнобильського заповідника", - сказано в повідомленні.

Лисиця любить переміщатися уздовж доріг, а полювати вона зазвичай на дрібних гризунів.

Як і всі дикі тварини, лисиця не фанат фотографуватися.

Лисиця в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Лисиця звичайна або лисиця руда (Vulреs vulреs) — хижий ссавець, який відноситься до сімейства псових. Зараз лисиця звичайна є найбільш поширеним і найбільшим видом з роду лисиць. Забарвлення і розміри лисиці мають помітні відмінності в залежності від місцевості проживання. У північних регіонах ссавець хижак має більші розміри тіла і світле фарбування вовни, а на півдні частіше зустрічаються досить дрібні й тьмяно пофарбовані особини