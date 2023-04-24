В Виннице открыли вертикальную ферму, где выращивают урожай без земли. Смотрите, как она выглядит

Как выглядит уникальная ферма

Растения выращивают в просторном помещении на стеллажах. С 60 квадратных метров в неделю аграрии собирают примерно 150 кг урожая. Для сравнения, в обычных условиях выращивание, такое количество зелени можно получить из 18 соток земли.

"Чтобы выращивать салат - не нужно ни земли, ни сап, ни лопастей. Все на гидропонике. Надо только вода, свет, тепло и специальные удобрения. Вместо земли мы используем субстрат, в котором крепятся корни растения", - говорит Николай Кислейко, один из основателей вертикальной фермы.

Продукция, выращенная этим способом, экологически чистая, потому что ее не обрабатывают химикатами. За неделю на этой ферме произрастает 1000 голов салата, это примерно 150 кг.

Кислейко отмечает, что содержание сити-фермы обходится дорого. Нужно найти помещение, купить дорогостоящее оборудование, лампы, систему автоматизации и систему очистки воды.

Вот так растет салат без грунта (фото: Винница.info)

Насколько выгодно такое выращивание

По подсчетам предпринимателей, такая ферма окупится за три года. Но именно за таким способом выращивания овощей - будущее, считают бизнесмены.

"Во-первых, это экономия потребления ресурсов воды и земли. Сейчас в Украине очень много полей заминировано, поэтому они не пригодны для выращивания салатов и овощей. Такие маленькие фермы более выгодны, чем теплицы. На небольшой территории можно вырастить большое количество урожая. Спрос на потребление пищи не уменьшился, поэтому за вертикальной гидропоникой - будущее", - говорит Мария Кислейко, соучредитель сити-фермы.

В таких сити-фермах можно получить больше урожая, чем при классических условиях выращивания (фото: Винница.info)

Винницкие предприниматели в будущем планируют выращивать на гидропонике огурцы, помидоры и даже арбузы. Они заявляют, что тогда цены на овощи и ягоды будут более доступны, потому что их не придется везти из-за границы.

Так выглядит вертикальная сити-ферма (фото: Винница.info)