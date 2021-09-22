Під Вінницею жінка народила дитину і втекла з пологового будинку, "забувши" там дочку на 3 місяці

Дівчинка з'явилася на світ в Гайсинському пологовому будинку ще у квітні. Так, рано вранці в установу приїхала породілля з чоловіком і розповіла, що вже народжує. Жінку терміново забрали у відділення і вже через хвилин десять дитина народилася.

Маму з дочкою перевели в палату для спільного перебування, жінка попросилася в душ - і зникла, згадує завідувач акушерського відділення Гайсинської лікарні Олександр Стародуб.

Ніякої відмови від дитини при цьому жінка не писала.

Про випадок повідомили поліцейським і соцслужбі.

Дівчинку співробітники пологового будинку назвали Надія Олександрівна - на честь акушерки та лікаря, які приймали пологи.

І ось по закінченню трьох місяців мама дівчинки прийшла в пологовий будинок з родичами та влаштувала скандал, вимагаючи повернути їй дочку.

Як з'ясувалося, у 40-річної Ольги вже є чотири дитини (старшій дочці вже 18 років, а молодшій всього 3 роки). Сусіди жінки про її п'яту вагітність навіть і не знали.

Тепер багатодітна мати доводить своє материнство в суді, адже залишені в пологовому будинку особисті дані були неправдивими, і лише за допомогою експертизи ДНК буде встановлено біологічне підтвердження материнства.

На судовому засіданні жінка так і не пояснила, чому залишила доньку після пологів. Фахівці вважають, що у неї була така післяпологова реакція, яка була спровокована екстремальними пологами.