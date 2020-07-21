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Під Вінницею загадково зникла дівчина: її знайшли в незвичайному місці в лісі

Вінниця, Вівторок 21 липня 2020 09:13
Під Вінницею загадково зникла дівчина: її знайшли в незвичайному місці в лісі
Дівчину знайшли у лисячій норі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Виннницкой області три дні шукали дівчину, яку потім знайшли в лісі

У Вінницькій області зникла молода дівчина. 16-річну молоду особу шукали три доби. Неповнолітня зникла, коли пасла з матір'ю кіз. До пошуків зниклої залучили поліцію.

Як повідомляється прес-служба Головного управління Нацполіції в області, інцидент стався 17 липня під час того, як дівчина пішла за водою для тварин, яких випасала.

Дільничні офіцери поліції провели подвірний обхід села та опитали мешканців навколишніх сіл. До пошуків залучили кінолога зі службовою собакою.

Поліція шукала дівчину троє діб, правоохоронці "прочісували" околиці села. Про те, що неповнолітня жива повідомив місцевий житель, він побачив дівчину у лисячій норі. Вона не могла попросити про допомогу і самостійно звідти вибратися.

Поліцейські звільнили її із земляної пастки та викликали швидку допомогу.

Зараз з неповнолітньою все в порядку. Для медичного огляду вона доставлена в лікарню.

Нагадаємо, що в Києві 150 "копів" шукали хлопчика, який загубив ключі від квартири. Пошукова робота велася кілька годин. На щастя, все завершилося щасливо, дитину знайшли цілою і неушкодженою.

Також ми повідомляли, що у Києві у мами з рук вихопили немовляти і відвезли, при цьому поліція безсила.

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