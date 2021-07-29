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У Вінниці після візиту до стоматолога чоловік впав у кому і помер

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Вінниця, Четвер 29 липня 2021 15:43
У Вінниці після візиту до стоматолога чоловік впав у кому і помер Фото: у Вінниці після візиту до стоматолога помер чоловік (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У Вінниці чоловік помер після відвідин стоматологічної поліклініки, де йому вирвали хворий зуб. Через деякий час після цього у нього сильно погіршився стан, Віктора Олійника госпіталізували, й у свій 52-й день народження чоловік помер в реанімації.

Про це 29 липня передає місцеве видання "33-й канал".

Повідомляється, що у жителя Вінниці після візиту до стоматолога "знесло" всю щоку, і чоловіка стали мучити нестерпні головні болі.

Олійник потрапив у Вінницьку міську клінічну лікарню №1, де його відразу помістили в реанімацію. Пацієнт впав у кому.

Лікарі діагностували у чоловіка менінгіт.

Незважаючи на всі зусилля медиків, вчора, 28 липня, він помер. Трагедія настала якраз в день народження Віктора, на 52-му році життя.

Наразі не відомо, чи стануть рідні померлого подавати в поліцію заяву щодо медичної недбалості стоматолога, що призвело до смерті людини.

Менінгіт - це запалення оболонок головного і спинного мозку бактеріального, вірусного або грибкового походження. Інфікування відбувається гематогенним, лімфогенним або повітряно-крапельним шляхом. Менінгіт дуже небезпечний, особливо при затримці з лікуванням, і може викликати серйозні ускладнення (глухоту, епілепсію, гідроцефалію і проблеми з розумовим розвитком у дітей), а також можливий летальний результат.

Хвороботворними збудниками менінгіту є віруси, бактерії, грибки. Факторами є наявність (в тому числі прихованих) гнійних або запальних хронічних процесів в пазухах носогорла або слуховому каналі, а також переохолодження організму.

Раніше повідомлялося, що в Броварах за дивних обставин загинула 5-річна дівчинка, яку за два дні до трагедії водили до зубного лікаря.

Також ми писали про те, що нещодавно в Маріуполі суд виправдав медика стоматологічної клініки, якого звинувачували у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвели до смерті дитини чотири роки тому.

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