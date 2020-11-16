У Броварах при дивних обставинах загинула 5-річна дівчинка

У Броварах після візиту до стоматолога померла п'ятирічна дівчинка (Колаж РБК-Україна)

За два дні до загибелі дитину водили до стоматолога

У Броварах на руках у лікарів померла п'ятирічна дівчинка. За попередніми даними, у дитини відірвався тромб, але точна причина смерті буде відома тільки після розтину. Відомо, що за два дні до трагедії дитину водили до зубного лікаря.

Вихованку дитячого садка "Теремки" у четвер забрали трохи раніше і сказали вихователю, що ведуть її до стоматолога. Деталі повідомили у виданні "Трибуна" з посиланням на управління освіти та науки Броварської міської ради.

У четвер, 12 листопада, батьки забрали доньку з дитсадка раніше і повели її до зубного лікаря. За словами виховательки, дитині "поклали миш'як". Про яку саме стоматологію йдеться – наразі з'ясовують. На наступний день дівчинки в дитячому саду не було – батьки сказали, що у неї болить живіт.

Її привели в амбулаторії та були скарги на нудоту і блювоту. Лікар-педіатр, яка оглядала дитини, повідомила, що загрози для життя дитини не було і їй призначили лікування і відпустили додому.

В суботу дівчинці стало зовсім зле і батьки викликали швидку допомогу. Дитина померла вдома у присутності лікарів і врятувати її не вдалося. Медики підозрюють, що причиною смерті міг стати тромб. Призначено розтин, результат якого встановить причину смерті дитини.

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