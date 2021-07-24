Смерть дитини в кріслі стоматолога: маріупольський суд виправдав медика
У Маріуполі дворічна дитина померла на прийомі у стоматолога, і стосовно трагічного випадку вже завершився судовий розгляд. У підсумку лікарка-анестезіолог, обвинувачена у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвели до смерті дитини чотири роки тому, зараз була виправдана.
Про це 24 липня передає видання PR.ua.
За словами керівника Донецької обласної прокуратури Євгена Білоусова, Іллічівський районний суд виніс вирок, згідно з яким 52-річного медика виправдали у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального злочину.
Нагадаємо, тоді, 22 липня 2017-го, батьки привели свого сина Олега на лікування зубів під седацією, однак під час процедури дитині стало погано і вона померла. В документі причиною смерті була вказана механічна асфіксія, яка настала через закриття верхніх дихальних шляхів стороннім тілом (марлевим тампоном і інтубаційною трубкою).
Свідоцтво про смерть дитини, яка померла на прийомі у стоматолога в Маріуполі у 2017 році (фото: 0629.com.ua)
Пізніше з'ясувалося, що хлопчика лікували під загальним наркозом. Перша експертиза назвала причиною смерті асфіксію через марлевий тампон. Лікарю загрожувало позбавлення волі на строк до 5 років.
Однак 19 липня райсуд виправдав жінку-анестезіолога.
Білоусов пояснив, що в основу виправдувального рішення суд вніс неприпустимість деяких доказів - на думку суддів, вони були зібрані з порушенням вимог КПК.
Тепер прокуратура має намір спільно з батьками померлого хлопчика подавати апеляційну скаргу.
"Я сподіваюся, що суд всебічно, повно та об'єктивно вивчить всі обставини справи та ті докази, які були отримані під час досудового розслідування, і дасть принципову оцінку діям лікаря-анестезіолога", - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що минулої осені в Броварах за дивних обставин загинула 5-річна дівчинка, яку за два дні до трагедії водили до зубного лікаря.
Перед цим, у 2019-му, у Слов'янську померла дівчинка після візиту до стоматолога від серцевої недостатності - у дитини була анафілактична шокова реакція, що призвело до смерті.
Також ми писали про те, що в 2018 році в Києві у стоматологічному центрі померла жінка під час лікувальної процедури - 48-річна пацієнтка була постійною клієнткою цієї клініки.