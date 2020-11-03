У Вінниці сімейна пара викрала хлопця: тримали в підвалі з мішком на голові

У Вінниці подружжя викрали молодого хлопця побили (Колаж РБК-Україна)

Подружжя вимагали від хлопця повернути міфічний борг і для цього побили його та закрили в підвалі

У Вінниці сімейна пара викрала 25-річного хлопця, який раніше у них працював. Вони вимагали у нього повернення "боргу", який нібито утворився в той час, коли він був їхнім працівником. Хлопця тримали близько доби в підвалі з мішком на голові.

В поліцію звернулася дружина потерпілого, і співробітники правоохоронних органів почали розслідування. З'ясувалося, що злочинці вимагали повернути 12 тисяч гривень, які він нібито вкрав. Молодик заперечував свою причетність до крадіжки й тоді зловмисники силою його заштовхнули в автомобіль, побили, одягли мішок на голову і привезли у свій будинок, де закрили в підвалі. Про це повідомили у відділі комунікації МВС.

Злочинці погрожували своїй жертві пістолетом, відібрали у нього паспорт, мобільний телефон, а з будинку викрали телевізор та вимагали гроші. Поліція затримала викрадачів 3 листопада і при огляді їх автомобіля був виявлений мішок, металева труба та інші речові докази скоєння злочину. В будинку був виявлений пістолет для відстрілу гумових куль.

36-річного підозрюваного затримали та помістили в ізолятор тимчасового утримання. Йому готуються повідомити про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини. Також буде надана правова оцінка дій його 30-річної дружини.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 146, ч. 2 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві жінка організувала розбійний напад на свою 70-річну матір-пенсіонерку.