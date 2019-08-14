У Вінниці касирка банку цілий рік крала гроші з рахунків пенсіонерів (відео)

Аферистка крала гроші у пенсіонерів з їх рахунків, зловживаючи довірою літніх людей. У Вінниці касирка одного з банківських відділень займалася шахрайством майже цілий рік. Зловмисницю затримали і тепер їй загрожує до 5 років в'язниці, розповіли у прес-службі поліції області.

Жінка обкрадала пенсіонерів, які не вміли користуватися банкоматом і просили допомогти зняти готівку з картки. Вона через касу проводила дві фінансові операції і підробляла підписи на квитанціях.

Через деякий час керівництву банку стали надходити скарги обдурених пенсіонерів про те, що з їхніх рахунків зникали гроші - від 500 до тисячі гривень. Керівництво звернулося до правоохоронців і заявило, що під підозру про крадіжку коштів клієнтів потрапила одна співробітниця, бо саме вона обслуговувала постраждалих.

Слідчі виявили близько 60 таких фактів.

Ілюстративне фото (Julia Berezovska / Press office NBU)

Шахрайка діяла швидко та цинічно - поки пенсіонери стояли біля віконця каси, вона встигала буквально в них на очах зняти необхідну клієнтові суму, і прихопити того ж для себе кілька сотень гривень. У результаті її вдалося викрити завдяки пильності одного потерпілого, який оперативно зміг помітити пропажу коштів зі свого рахунку і звернувся з цього приводу до адміністрації банк. З аналогичною проблемою звернулося ще кілька пенсіонерів..

За словами начальника Вишинського відділення поліції Володимира Поліщука, правоохоронці вилучили документацію про проведення банковських операцій цією жінкою і направили на експертизу. Так з'ясувалося, що підписи на квитанціях були підроблені.

Відео: YouTube / UA: Вінниця

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