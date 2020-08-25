У Вінниці дерево впало і накрило тролейбус з людьми: фото і відео наслідків стихії

Сьогодні, 25 серпня, Вінницю накрило потужною зливою, яка супроводжувалась сильним вітром. У місті падали дерева і одне на вулиці Пирогова завалилася прямо на тролейбус з пасажирами.

Після аварії всі люди змогли покинути салон комунального транспорту, і ніхто не постраждав. Але на відновлення руху по вулиці знадобилося деякий час. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

У Вінниці дерево впало на тролейбус з людьми (фото: facebook.com/mnsvin)

У Вінниці дерево впало на тролейбус з людьми (відео: YouTube)

При падінні гілки дерев обірвали дроти і пошкодили автомобілі, які знаходилися поруч. Рятувальникам довелося розпилювати гілки зламаних дерев.

У Вінниці дерево впало на тролейбус з людьми (фото: facebook.com/mnsvin)

У Вінниці дерево впало на тролейбус з людьми (відео: YouTube)

При цьому одне дерево впало на авто, яке було припарковане біля будинку. Але в цьому випадку також ніхто не постраждав.

У Вінниці дерево впало на авто (фото: facebook.com/mnsvin)

Варто зазначити, що у Вінниці в деяких районах пройшов сильний град, який пошкодив плодові дерева, та знищив врожай груш і яблук. Людям затопило двори, і рятувальникам довелося відкачувати воду.

У Вінниці злива затопила будинки (фото: facebook.com/mnsvin)

Нагадаємо, що нещодавно Одеса пішла під воду після потужної зливи. Негода стала причиною затоплення багатьох вулиці міста, заблокувала роботу громадського транспорту і ринків. При цьому сильний вітер також зривав гілки з дерев.

Раніше потужна злива з градом перетворила вулиці Дніпра в засніжені річки.