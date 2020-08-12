Одеса пішла під воду після потужної зливи: відео наслідків стихії

На Одесу обрушилася злива (колаж РБК-Україна)

В Одесі і передмістях розбушувалася негода

На Одесу обрушилася негода 12 серпня, і потужна злива затопила чимало вулиць міста, "заблокувала" роботу громадського транспорту і ринків, а сильні пориви вітру зривали гілки з дерев і мало не призвели до людських жертв.

Відео та фото стихії опублікували в мережі очевидці.

Як розповідають в пабліку "Підслухано Одеса", в районі Аркадії на висотці мийник вікон потрапив прямо під зливу і не міг забратися вгору. На щастя, його помічник на даху скинув чоловікові суху мотузку, по якій напарнику і вдалося піднятися.

Відео: На Одесу обрушилася потужна злива 12 серпня

На вулиці в бік району Черьомушок гілка дерева впала на дроти та заплуталася, що стало причиною зупинки тролейбусів.

В Аркадії вируючі потоки води, що лилися вниз по сходах і стали причиною виникнення нового "водоспаду".

Відео: Злива в Одесі затопила Аркадію

Сильний дощ пройшовся центром міста, в тому числі й Дерибасівською, Митною площею, вулицею Приморською, Деваланівським спуском та іншими. Накрив також Київський та Малиновський райони.

Відео: В Одесі через сильну зливу залило пляжі

Як пише Думская net, на вулиці Луніна впала на електромережі велика гілка. Не ходять тролейбуси №7, 9, 10, 11 і 13. На 3-й станції Великого Фонтану дерево впало на рейки. Не ходить трамвай №17.

Відео: На Одесу обрушилася злива 12 серпня

Через переповнений колектор зливова вода ллється по дорогах і вулицях. Автомобілісти потрапляють в затори та змушені долати перешкоди мало не вплав.

Відео: Злива в Одесі залив дороги

Популярний ринок "Сьомий кілометр" через зливу й ураганний вітер припинив свою роботу.

Негода розгулялася також і в передмістях Одеси: від Чорноморки до Усатове та Нерубайського.

На Одесу обрушилася злива (Фото: dumskaya.net)

Раніше ми писали про те, що 11 серпня потужна злива з градом перетворила вулиці Дніпра на засніжені річки, і з'явилося фото і відео негоди.