Винник впервые за долгое время вышел на связь. Как изменился певец

Олег Винник до начала войны (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Это первое появление певца в соцсетях после длительной паузы. Винник отметил, что для него это новый опыт - записывать прямой эфир. Он также поблагодарил подписчиков за все теплые слова и подарки, которые ему шлют.

"Я хочу поблагодарить за то, что вы со мной. За то, что верили, верите. За то, что остаетесь со мной. За то, что при таком страшном времени, этой проклятой лютой войны, вы никогда обо мне не забывали", - отметил певец.

Олег Винник даже нашел время пошутить, комментируя подарки и презенты от фанатов: "Голодным точно не останусь никогда".

Также Олег Винник анонсировал выход новой песни "Мої люди" 23 августа - в День государственного флага Украины. Он подчеркнул, что композиция - это то, чем он "жил эти 2,5 года, болел и выздоравливал".

Артист на сцене (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"По другому не могло быть, я - тот человек, который поет о наболевшем, про своих людей", - подчеркнул Винник.

Впрочем никаких других подробностей артист не стал раскрывать, отметив, что у него уже все хорошо.

Как известно, в начале войны певец просто исчез из медиапространства, не появлялся в соцсетях и не комментировал российское вторжение.

Недавно руководительница фан-клуба артиста Валерия Барон рассказала, что исполнитель вынужден был исчезнуть на два с половиной года из медийного пространства и не выпускать песни из-за проблем со здоровьем.

Олег Винник и Валерия Барон (фото: instagram.com/valery_baron)