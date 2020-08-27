Понад 600 тисяч ошуканих вкладників: СБУ накрила піраміду B2B Jewelry

Фото: в рамках справи пройшли десятки обшуків (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry. За даними слідства, від її дій постраждали 600 тисяч вкладників, а організатори привласнили понад 250 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що організатори піраміди присвоїли та відмили шляхом інвестицій, купівлі елітної нерухомості і автомобілів понад 250 млн доларів. Причетні до афери більше 20 осіб, було задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

За час роботи фінансової піраміди з початку 2019 року вони за гроші вкладників купили один з островів Дніпровського каскаду з нерухомістю, а також 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів кожен та інше майно.

Зазначимо, на опублікованих СБУ фото зображені один з магазинів B2B Jewelry та сертифікати, які пропонували клієнтам.

Фото: СБУ викрила фінансову піраміду (ssu.gov.ua)

Також повідомляється, що сьогодні провели 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі. Суди заарештували активи фігурантів: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочину групою осіб, шахрайстві з фінансами та відмиванні грошей.

Нагадаємо, в травні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звернулася до правоохоронців через проекту B2B Jewelry.

B2B Jewelry пропонував українцям купить ювелірні вироби та подарункові сертифікати, за якими нібито нараховувалися надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. Регулятор угледів у цій діяльності ознаки фінансової піраміди.