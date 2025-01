Он не для всех! Кому строго нельзя есть творог и почему

Напомним, что тренер рассказал, чем категорически нельзя завтракать.

Также мы рассказывали о вреде капусты брокколи, о котором вы точно не знали.

В материале использованы источники - МОЗ, Facebook-страница диетолога Олега Швеца, Eat this, not That.