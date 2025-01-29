Он не для всех! Кому строго нельзя есть творог и почему

Творог - один из самых популярных продуктов в рационе многих людей. Он богат белком, кальцием, фосфором, витаминами группы B и другими полезными веществами, способствующими укреплению костей, поддержке мышц и улучшению обмена веществ. Но, несмотря на все преимущества, употребление этого продукта может быть опасным для некоторых категорий людей.
Кому творог есть нельзя - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Людям с непереносимостью лактозы
Лактоза - это молочный сахар, который содержится во всех молочных продуктах, в том числе в твороге. Некоторые люди не могут нормально ее усваивать из-за дефицита фермента лактазы. В таком случае после употребления творога могут возникать:
Если после употребления молочных продуктов у вас появляются подобные симптомы, стоит обратиться к врачу или попробовать безлактозные альтернативы.
Людям с заболеваниями почек
Творог - это продукт с высоким содержанием белка. Для здоровых людей это полезно, ведь белок необходим для строительства мышц и поддержания иммунитета. Но если у вас есть проблемы с почками, чрезмерное употребление творога может стать опасным.
Почки отвечают за выведение продуктов распада белка. Если они работают с нарушениями (например, при почечной недостаточности), излишняя белковая нагрузка может лишь усугубить ситуацию.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Жирные сорта сыра (особенно домашний сыр с высоким процентом жирности) содержат насыщенные жиры, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови. Это увеличивает риск развития:
Людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца или атеросклерозом стоит выбирать обезжиренный сыр или снижать его потребление.
Людям, страдающим подагрой и проблемами с суставами
Подагра - это заболевание, связанное с накоплением мочевой кислоты в организме, что вызывает воспаление суставов и сильную боль.
Сыр содержит пурины - соединения, которые способствуют образованию мочевой кислоты. Если человек имеет подагру или склонность к ней, частое употребление сыра может вызвать обострение симптомов.
Людям с аллергией на молочный белок
Казеин - это основной белок, который содержится в твороге. У некоторых людей на него возникает аллергия, которая проявляется:
При аллергии на казеин стоит полностью исключить молочные продукты из рациона и заменить их растительными альтернативами (например, соевыми или миндальными продуктами).
Людям с язвенной болезнью или гастритом
Хотя творог считается легкоусвояемым продуктом, при обострении гастрита или язвенной болезни желудка он может вызвать раздражение слизистой оболочки.
Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, перед употреблением творога стоит проконсультироваться с врачом.
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В материале использованы источники - МОЗ, Facebook-страница диетолога Олега Швеца, Eat this, not That.