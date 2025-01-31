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Он важен для женщин. Эндокринолог назвала гормон, который должен быть всегда в норме

Как поддерживать уровень тестостерона в организме (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уровень тестостерона играет важную роль и участвует во многих процессах в женском организме. Есть определенные способы, которые помогут такой гормон держать в норме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Влияние тестостерона на женский организм

Здоровье костей

Тестостерон способствует поддержанию прочности костей и предотвращает остеопороз. Также отвечает за поддержание мышечной массы и силы.

Сексуальная функция

Низкий уровень тестостерона может снижать половое влечение. Гормон также влияет на уровень энергии, настроение и способность справляться со стрессом.

Когнитивные функции

Некоторые исследования указывают на связь между тестостероном и концентрацией внимания и памятью

Что происходит при дисбалансе тестостерона

Низкий уровень может вызывать усталость, снижение мышечной массы, ухудшение настроения и снижение либидо.

Высокий уровень может приводить к акне, чрезмерному росту волос (гирсутизму), нарушениям менструального цикла и увеличению жирности кожи.

Чтобы поддерживать нормальный уровень тестостерона в организме, необходимо:

  • сбалансированное питание (достаточное количество белка, полезных жиров, цинка)
  • физическая активность (особенно силовые тренировки)
  • контроль уровня стресса и качественный сон
  • при необходимости - коррекция гормональных нарушений под контролем эндокринолога

Важно, что частые недосыпания или ночное бодрствование (особенно у женщин, работа которых связана с дежурством в ночное время), активизируют повышение тестостерона надпочечников, даже независимо от генетической предрасположенности.

Изменение диеты является одним из наиболее эффективных способов поддержания здорового уровня тестостерона. В тандеме со здоровым образом жизни, нормализацией сна и правильными физическими нагрузками она является важным комплексом для естественной нормализации уровня тестостерона и удержания его уровня под контролем.

 

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