Он важен для женщин. Эндокринолог назвала гормон, который должен быть всегда в норме

Уровень тестостерона играет важную роль и участвует во многих процессах в женском организме. Есть определенные способы, которые помогут такой гормон держать в норме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
Здоровье костей
Тестостерон способствует поддержанию прочности костей и предотвращает остеопороз. Также отвечает за поддержание мышечной массы и силы.
Сексуальная функция
Низкий уровень тестостерона может снижать половое влечение. Гормон также влияет на уровень энергии, настроение и способность справляться со стрессом.
Когнитивные функции
Некоторые исследования указывают на связь между тестостероном и концентрацией внимания и памятью
Низкий уровень может вызывать усталость, снижение мышечной массы, ухудшение настроения и снижение либидо.
Высокий уровень может приводить к акне, чрезмерному росту волос (гирсутизму), нарушениям менструального цикла и увеличению жирности кожи.
Чтобы поддерживать нормальный уровень тестостерона в организме, необходимо:
Важно, что частые недосыпания или ночное бодрствование (особенно у женщин, работа которых связана с дежурством в ночное время), активизируют повышение тестостерона надпочечников, даже независимо от генетической предрасположенности.
Изменение диеты является одним из наиболее эффективных способов поддержания здорового уровня тестостерона. В тандеме со здоровым образом жизни, нормализацией сна и правильными физическими нагрузками она является важным комплексом для естественной нормализации уровня тестостерона и удержания его уровня под контролем.
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