"У него есть свои методы": жена президента рассказала, как Зеленский восстанавливает психологическое состояние

Елена Зеленская рассказала, как Владимир восстанавливает психологическое состояние

Война истощает - это факт, но у каждого свой график и предел ответственности. Если мы говорим о президенте, то его границы - это вся страна и график его очень загружен, поскольку у него много встреч с лидерами и представителями других стран, пресс-конференции, визиты зарубежных партнеров и т.д.

Конечно, такой график сильно бьет по психологическому и нравственному состоянию и иногда можно заметить, насколько сильно устал Владимир. Но, по словам его жены, он не жалуется и имеет свои методы для восстановления.

Елена Зеленская (скриншот)

"Вы беспокоитесь о нем, о его психологическом здоровье, он кажется у общественности такой сильный, он летает по всему миру, он не останавливается, делает все, что может для своей страны, но вы видите его за кулисами, бывают ли у него моменты, когда он нуждается в вас, чтобы вы поддержали его", - спросил Пирс с длинным предисловием о Зеленском.

"К счастью, он не такой уж другой, публично и приватно. Я думаю, он действительно тот, на кого можно положиться, когда нужно зарядиться его энергией. Он держится хорошо, но это не потому, что ему хорошо, а я думаю, что это его природа, его природные способности", - отвечает Зеленская.

Елена добавила, что поскольку она много работает с ментальным здоровьем, то понимает, что психологическая стойкость у всех разная, равно как иммунитет и общее состояние здоровья.

"Конечно, это очень тяжелое время для него, он очень устает, но он имеет собственные способы восстановить силы. Дети всегда помогают ему, он занимается спортом и это огромная помощь для него, когда он так напряжен, когда нервы так напряжены, что они вот-вот сдадут, он уйдет, проведет тренировку и он чувствует себя лучше. Он знает, что делать", - рассказала Елена.

Также первая леди добавила, что у ее мужа не всегда есть время на сон, но это не та проблема, которую сейчас можно решить.

"Я уверена, что он выдержит все, у него есть потенциал, он сильный", - подытожила Зеленская.