"Был очень холодный": Фреймут рассказала о начале отношений с мужем и есть ли у него паспорт РФ

Известно, что Ольга и Владимир познакомилась на "Новом канале", где она вела "Ревизор", а он стал директором. Тогда ходили слухи о гомосексуальности Локотко.

"Во-первых, я думала, что ему (Владимиру, - прим. ред) больше нравятся мужчины, чем женщины, потому что все пускали такие слухи. Потому что он был очень такой холодный, закрытый. А когда человек молчит, то о нем слагают легенды. Ну и о моем муже будущего тоже эти легенды составляли", - вспомнила Фреймут.

Однажды ей не выдали зарплату, и Ольга решила обратиться с этим вопросом к Владимиру, поскольку, будучи мамой-одиночкой с кредитом, ей срочно нужны были деньги. Оля Фреймут с мужем (фото: instagram.com/freimutolia)

"Я захожу в этот кабинет, и я помню, что я разрыдалась. Вот я увидела его глаза - он такой, знаешь, как святой. Я просто начала плакать. Я вообще не привыкла так себя вести. Тушь была не водостойкая, но думаю - неважно. Ну гей, поймет", - рассказала ведущая.

После того звезде принесли зарплату в пакетике, и именно тогда она впервые подумала: "Добрый мужчина".

Однако в то время у нее были другие отношения - с очень состоятельным мужчиной.

"А что Володя? Я не знаю, с кем он был, как с ним было. До сих пор мы никогда не обсуждаем наши прошлые отношения. Но в какой-то момент я почувствовала, что я очень хочу видеть этого человека", - вспоминает она момент, когда почувствовала первые симпатии к будущему мужу.

Интересно, что инициатива в развитии отношений была именно за Фреймут. Оля Фреймут с мужем (фото: instagram.com/freimutolia)

"У Володи был день рождения. А у нас были съемки в Мюнхене, и я вспоминаю, что купила ему красивую такую сумку для спорта, прибегаю к нему в кабинет, обнимаю. И я понимаю, что обнимаю какого-то очень родного. После того уже он мне начал писать", - рассказала знаменитость.

"Но мы не сразу начали встречаться - у нас был какой-то такой немой роман, когда мы не договаривали друг другу, что мы чувствовали. Мы чувствовали больше, чем говорили", - добавила она.

В разговоре также затронули вопрос гражданства Локотко. По словам Фреймут, ее муж родился не в Украине, имеет частично казахские и российские корни, и долгое время был под санкциями России.

"То есть он не может вернуться в Россию, потому что его сразу арестуют. И он туда и не вернется. Сложная история. Но да, он русскоязычный. Сейчас он разговаривает на украинском языке. С детьми и со мной", - пояснила ведущая. Оля Фреймут с мужем и детьми (фото: instagram.com/freimutolia)

Знаменитость подчеркнула, что дома следит за языковой политикой, и ее дети общаются на украинском.

"Я слежу, чтобы в моем доме звучал украинский язык", - заверила она.

Что касается гражданства мужа, то, по ее словам, Локотко до сих пор имеет российский паспорт, но не может от него отказаться.

"Пользуется он казахским паспортом, а от российского не может отказаться, потому что ему нужно поехать для этого в Россию, чтобы взять какую-то определенную справку. Поэтому люди, которые имеют российский паспорт, к сожалению, не могут отказаться от него так легко, даже если бы хотели", - сказала Фреймут.

Владимир сейчас имеет постоянный вид на жительство в Украине, работает в медиасфере и живет в стране уже 18 лет.

Личная жизнь Оли Фреймут

Первой серьезной любовью в жизни Фреймут стал британец Нил Митчелл - мужчина, старше на 20 лет, который сумел очаровать молодую украинскую студентку своим изысканным ухаживанием.

Они быстро съехались, и вскоре Ольга узнала, что ждет ребенка. Казалось бы, все складывалось прекрасно, но реальность оказалась другой: разница в менталитете дала о себе знать.

Отношения стали напряженными, и беременная дочкой Златой Оля решила вернуться домой, в Украину. Оля Фреймут с дочкой Златой (фото: instagram.com/freimutolia)

Уже в Киеве в ее жизни появился новый мужчина - продюсер "5 канала" Александр Ракоид. Он не медлил и сделал предложение Фреймут, еще когда она была в положении. Она согласилась. Пара обвенчалась в церкви, но официального брака не заключала.

Позже судьба свела ее с Владимиром Локотко - продюсером и генеральным директором, с которым она работала на "Новом канале". Именно с ним Фреймут нашла свое настоящее семейное счастье.

В 2016 году родился их сын Валерий, а уже в следующем году - дочь Евдокия. После рождения второго ребенка пара официально поженилась.