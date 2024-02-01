Изъятие транспорта на нужды армии: какие изменения предусматривает новый законопроект

Какой транспорт смогут изымать на нужды армии

В новом законе предусмотрено, что военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований на особый период транспортными средствами и техникой. Эта обязанность распространяется на центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, а также на граждан - владельцев транспортных средств.

"Читаю текст - сразу обратил внимание на пункт, на который мало кто акцентировал: об изъятии транспортных средств и ограничение их использования. Конечно, может это речь идет о небольшом перечне транспорта, здесь вижу и тракторы, сельскохозяйственная техника и строительная техника, но выглядит не очень", - написал нардеп.

Он добавил, что бизнесу из сферы логистики, строительства и агропромышленности следует следить за развитием ситуации.

Отметим, что пока неизвестно, насколько масштабным будет изъятие автомобильного транспорта, поскольку законопроект только зарегистрировали в ВР, но не приняли.

Отрывок из нового закона о мобилизации (скриншот)

Также отметим, что согласно тексту нового законопроекта, с момента объявления общей мобилизации транспортные средства, предназначенные для доукомплектования ВСУ и других военных формирований и состоящие на военном учете в ТЦК и СП, запрещается отправлять в другие области и за границу, передавать право собственности другим лицам. А также предоставлять движимое имущество как предмет залога или совершать другие действия, исключающие передачу транспорта военным формированиям.

Новый законопроект о мобилизации (фото: РБК-Украина)