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Не тільки штраф. У Києві можуть вилучати авто без глушника

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Київ, Неділя 26 червня 2022 17:48
Не тільки штраф. У Києві можуть вилучати авто без глушника Фото: у Києві можуть вилучати авто без глушника (freepik)
Автор: Іван Носальський

У Києві правоохоронці мають право вилучати авто за їзду містом без шумопоглинача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що за порушення нової заборони на їзду без глушника у Києві передбачено не лише штраф.

"Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 правил дорожнього руху, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією на спецмайданчик", - йдеться у повідомленні.

При цьому в ЦПД нагадали, що Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, які не обладнані шумопоглиначем, до скасування режиму воєнний стану на території всієї країни.

Нагадаємо, у четвер, 23 червня, стало відомо, що на час війни у ​​Києві заборонили продаж та запуск феєрверків та пересування містом автомобілів без глушника.

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