Виктория Бекхэм показала, как проходит Рождество в кругу семьи (фото)

Виктория Бекхэм показала, как отмечает Рождество с семьей

Голливудская звезда поделилась со своими поклонниками семейным моментом по празднованию Рождества. Женщина вместе с почти всеми членами семьи позировала на нескольких праздничных снимках.

На празднике присутствовали старший сын пары Бруклин и его супруга Никола Пельтц, а также младшие ребята Круз и Харпер. Не смог приехать только Ромео Бекхэм, пошедший по стопам своего отца и ставший профессиональным футболистом, из-за чего у него не всегда получается выкроить время для отдыха.

Однако на фотографиях заметно, как хорошо Бекхэмы проводят время в пижамах и домашней одежде.

Как можно увидеть, бывшая "Spice Girl" выглядит расслабленно в домашнем халате, а Дэвид надел пижаму. Дети звезд также были одеты очень просто, в тощие и джинсы. Но на других фото почти все были одеты в одинаковые пижамы, состоящие из белого верха и штанов в клетку.

Виктория Бекхэм показала, как отмечает Рождество в кругу семьи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Можно было увидеть, что бывший футболист, его жена Виктория и дети пили белое вино, ведь почти у каждого члена семьи в руках есть бокал с этим напитком.

Сыновья Дэвида и Виктории Ромео, и Круз, как и их родители фотографировались с Сантой, что, скорее всего, не просто так посетил их звездный дом и поздравил с праздником.

На каждом фото можно увидеть, насколько счастливыми чувствуют себя Бекхэмы. Ведь иметь возможность отмечать Рождество в большой и дружной семье - это настоящее счастье, которое мы, к сожалению, понимаем только с возрастом.

Итак, в голливудской семье уже полным ходом царит праздничная атмосфера и дух семейных традиций.

Виктория Бекхэм показала, как отмечает Рождество в кругу семьи (фото: instagram.com/victoriabeckham)