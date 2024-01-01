Виктор Цыганков очаровал семейным новогодним фото с сынишкой

На фотографиях из Каталонии, которые Виктор показал поклонникам, спортсмен позирует с любимой женой Романой и ребенком на фоне новогодней елки.

На другой фотографии Цыганков держит маленького сына Леона, родившегося 23 марта 2023 года, на руках.

Также Виктор опубликовал отдельн фото сына.

Виктор Цыганков восхищал новогодними семейными фотографиями (фото: instagram.com/viktortsygankov)

В комментариях подписчики Цыганкова пишут, что сын экс-футболиста "Динамо" очень похож на своего отца в детстве.

Син дуже схожий на Віктора в дитинстві. 1 в 1!

Які ви красиві

Боже, ці очі дитячі, просто щось!

Боже мій, як Леон на батька схожий!

Добавим, что накануне Виктор обратился к своим фолловеры с пожеланием.

"Год с большим количеством перемен. Как в футболе, так и в личной жизни. Надеюсь, что следующий будет победным для нашей страны в этой войне и успешен для клуба "Жирона". Я искренне желаю этого. Берегите друг друга и пусть сила будет с вами", - написал футболист.

Виктор Цыганков (фото: instagram.com/viktortsygankov)