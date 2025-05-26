Виктор Павлик умилил архивным фото с сестрой: как певец выглядел в детстве

Сделал он это в честь дня рождения своей сестры Людмилы.

"Людочка, родная моя! С днем рождения тебя! Ты не просто сестра, ты - моя поддержка, советчица и родная душа. Спасибо за твою доброту, терпение, заботу и искренность", - трогательно написал Павлик в сети.

Также он пожелал ей всего самого наилучшего. Певец отметил, что сегодня у сестры юбилей.

"Пусть в твоей жизни всегда будет место для тепла, радости, любви и гармонии. Пусть судьба дарит только хороших людей и приятные неожиданности. Ты заслуживаешь все лучшее - и даже больше. Я тебя очень люблю и крепко обнимаю!" - отметил Павлик.

На архивном снимке певца сложно узнать - судя по всему, ему около одного годика. Старшая сестра нежно держит его на руках.

Фолловеры артиста тут же принялись комментировать его новую публикацию, присоединяясь к поздравлениям.

Как выглядел Виктор Павлик в детстве (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Напомним, Виктор Павлик - украинский певец, народный артист Украины (2016).

Сейчас он женат в четвертый раз на Екатерине Репяховой, которая моложе его на 28 лет. Пара вместе воспитывает сына Михаила, которому в июне исполнится 4 года.

Павлик с женой - родители не "нормотипичного" ребенка. Когда малышу было 2 года, они начали замечать, что он ведет себя не так, как остальные дети. Со временем стало понятно, что у Михаила задержка речи и так называемый синдром "неуклюжего ребенка", так как мальчик часто падает.

Репяхова в своем блоге делится всеми этапами коррекционной работы с ребенком: он ходит в детский сад, на плаванье, иппотерапию, занимается нейрокоррекцией, а также с педагогом-дефектологом.

У Виктора Павлика также есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (41 год) и дочь Кристина (39 лет). Третий сын артиста Павел умер от рака в 2020 году.

Павлик с Репяховой и сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)