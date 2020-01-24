Віктор Павлік розсекретив дату весілля зі своїм концертним директором

Віктор Павлік розсекретив дату майбутнього весілля з 25-річною Катериною Реп'яховою. 54-річний артист і його юна обраниця щосили готуються до майбутнього одруження.

Нагадаємо, про бурхливий роман між артистом і його концертним директором та PR-менеджером стало відомо ще влітку 2019 року. Подейкують, що заради дівчини музикант залишив свою дружину Ларису.

Музикант розповів телеведучій Соломії Вітвіцькій в її Telegram-каналі, що весілля закохані зіграють вже 10 червня, тому "галантний наречений вже готується".

"Віктор зізнався мені, що каву в постіль приносить коханій регулярно", - пише Вітвицька.

Тим часом наречена на своїй сторінці в Instagram ділиться знімками весільної сукні, в якому планує сказати музиканту заповітне "так".

Наречена Віктора Павліка Катерина Реп'яхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Варто відзначити, що для Катерини цей шлюб стане першим, а для досвідченого ловеласа Віктора - це вже четверте "плавання". Вперше Павлик вступив у шлюбний союз 18 років з дівчиною Лідою, яка народила йому сина Олександра. Вдруге музикант одружився на громадянці Узбекистану Світлані, у них народилася дочка Христина.

Третій шлюб Віктор Павлік уклав з танцівницею ансамблю Тернопільської філармонії Ларисою, яка народила йому сина Павла. Зазначимо, що з Ларисою він розлучився, але в 2012 вони знову одружилися. І ще у 2016 році артист відзначав свій 50-й ювілей разом з дружиною і сином. Однак незабаром у родині намітився розлад.