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Віктор Павлик звернувся до онкохворого сина Павла після відмови лікуватися: тато поруч

STYLERПерсони    21.06.2020 - 16:13
Віктор Павлик звернувся до онкохворого сина Павла після відмови лікуватися: тато поруч
Віктор Павлик з молодшим сином Павлом (фото: facebook.com/vpavlik100)

Віктор Павлик підтримав сина Павла після його відмови від лікування

Віктор Павлик звернувся до свого 21-річного сина Павла, який нещодавно заявив про відмову від лікування. Хлопець з 2018-го хворіє на саркому - дуже агресивний рак кісток.

"Павло. Тато поруч. Тато любить", - написав Віктор у своєму Instagram, опублікувавши фото сина у військовій формі.

Павло напередодні написав, що дуже втомився від хвороби і лікування. Молодий чоловік пройшов вже 18 курсів хіміотерапії, але хвороба прогресує. Він може пересуватися тільки на візку, нещодавно почала відніматися рука.

"Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому, що воно більше не потрібно, а тому що воно безглузде", - написав юнак у Facebook.

Віктор Павлик звернувся до онкохворого сина Павла після відмови лікуватися: тато поруч

Син Віктора Павлика, Павло (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Нагадаємо, що 12 травня Віктор Павлик одружився на своїй коханій - Катерині Репяховій, концертному директорі артиста. Дівчина молодша за свого "начальника" на 29 років.

Катерина стала четвертою дружиною Павлика. Вперше він одружився в ранньому віці на дівчині на ім'я Ліда (тоді співакові було всього 18 років). В шлюбі народився син Олександр, йому зараз 36 років. Друга дружина - Світлана - громадянка Узбекистану народила Павлику дочку Христину, їй вже 33 роки.

Найдовше Павлик прожив з Ларисою, танцівницею ансамблю Тернопільської філармонії, яка і народила йому сина Павла.

Весілля співака на юній дівчині в такий складний і трагічний період у житті його сина, викликає багато претензій з боку шанувальників.

Тим часом молода дружина Віктора Павлика написала у своєму Instagram про залежність співака і про те, як "збирала його по шматочках" кілька років тому. Катерина боїться, що ситуація через особисту трагедію чоловіка може повторитися, пише ТСН. Втім, така позиція Катерини, яка переживає за чоловіка, а не за свого пасинка в інвалідному кріслі, викликала шквал критики. Після цього Репяхова змушена була закрити свою сторінку.

Раніше ми писали, що допомога потрібна 23-річному далекобійнику з України, якого в США придавило плитами.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Виктор Павлик
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