ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Віктор Павлік одружився зі своїю коханою: перші фото

STYLERЖиття    10.06.2020 - 22:43
Віктор Павлік одружився зі своїю коханою: перші фото
Віктор Павлік одружився з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Віктор Павлік і Катерина Репяхова одружилися

Віктор Павлік одружився з Катериною Репяховою, з якою зустрічався понад 4 років. При цьому розписалися вони ще 29 травня. Але вирішили оголосити про цю радісну подію лише сьогодні, 10 червня.

Репяхова заявила, що їм дуже хотілося, щоб все пройшло спокійно і тільки вдвох, тому вони вирішили оголосити про це тільки через 12 днів. Про це 25-річна дівчина написала в Instagram.

Віктор Павлік одружився зі своїю коханою: перші фотоВіктор Павлік одружився зі своїю коханою: перші фото

Віктор Павлік одружився з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вона також розповіла, що відразу після ЗАГСУ вони вирушили на інтерв'ю для YouTube каналу головного редактора журналу "Отдохни!" Ольги Безсонової "Прямой вопрос".

Віктор Павлік одружився зі своїю коханою: перші фото

Віктор Павлік одружився з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Ця подія була маленькою репетицією нашого важливого дня - дня весілля! Біля нас не було нікого, навіть сукні мені шнурував чоловік. Після того, як пройшла половина фотосесії, у мене хтось запитав у фотостудії: а там такий гарний букетик в гримерці, це не ваш?", - розповіла Репяхова.

Віктор Павлік одружився зі своїю коханою: перші фотоВіктор Павлік одружився зі своїю коханою: перші фотоВіктор Павлік одружився зі своїю коханою: перші фото

Віктор Павлік одружився з Катериною Репяховою (фото: instagram.com/repyahovakate)

Молода дружина Павлік заявила, що на фото не основна її весільна сукня, головну вона зберігає на церемонію, і її ніхто не бачив. Варто зазначити, що саме урочисте свято пара перенесла на середину серпня карантину.

Нагадаємо, Репяхова зробила зізнання про весільну подорож. Вона показала ніжне фото на морському узбережжі та висловилася щодо весілля.

Раніше Репяхова зробила особисті визнання про їх пару.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України свадьбаВиктор Павлик
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся