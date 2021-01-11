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Ляшко під час локдауну попередив про шахрайство: будьте обережні!

Автор: Анна Шиканова

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що його ім'ям почали користуватися шахраї. Він закликав українців бути уважнішими та не вірити фейкам.

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Як повідомив Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook, телефонні шахраї телефонують людям і розповідають, що він потрапив в біду і терміново потрібна допомога.

"Увага, фейк! Друзі, отримали інформацію про те, що від мого імені та від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї та розповідають про те, що я опинився у важкій ситуації й просять перевести значну суму грошей на рахунок", - написав Ляшко і додав, що на цьому афера не закінчується й українцям починає дзвонити чоловік, який представляється його ім'ям.

"Потім дзвонить фейковий Ляшко з такого ж фейкового Телеграм-каналу з моєю особистою фотографією. Аферист розмовляє від мого імені та просить терміново допомогти грошима. Офіційно повідомляю, що це шахрайство. Ніяких телефонних дзвінків від мене не надходило! Будь ласка, відразу перевіряйте інформацію і в жодному випадку не перераховуйте гроші на рахунки аферистів!" – звернувся головний санітарний лікар до українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні з'явився новий вид шахрайства з допомогою дзвінків телефоном.

А також розповідали про те, що Віктор Ляшко пояснив, чи будуть продовжувати жорсткі карантинні обмеження після 24 січня.

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